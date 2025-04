Gabriel Magalhães tem lesão confirmada e desfalca Arsenal na reta final da temporada

A- A+

Destaque do Arsenal e titular na zaga da equipe londrina, Gabriel Magalhães passará por cirurgia por causa de uma lesão na coxa e está fora da reta final da temporada. Ele deixou o gramado no duelo com o Fulham, na última terça-feira (1), reclamando de dores e agora também desfalca a seleção brasileira nos próximos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo.

"Gabi passará por um procedimento de reparo cirúrgico em seu tendão nos próximos dias e começará imediatamente seu programa de recuperação e reabilitação, com o objetivo de estar pronto para o início da próxima temporada", informou o Arsenal, por meio de nota, nesta quinta-feira (3).

O Arsenal é o vice-líder do Campeonato Inglês e ainda sonha com o título nacional, depois de bater na trave nas últimas duas temporadas. Dessa vez, a equipe de Mikel Arteta ainda terá oito jogos para superar o Liverpool, que lidera a competição, com 12 pontos de vantagem.

Além de desfalque na reta final do Inglês, Magalhães não poderá defender a equipe na Liga dos Campeões. Já na próxima semana, a equipe recebe o Real Madrid, no Emirates Stadium, pela partida de ida das quartas de final.

Mikel Arteta tenta levar o Arsenal ao primeiro título na competição. A última vez em que chegou à decisão europeia foi na temporada 2005/2006, quando foi derrotado pelo Barcelona.

Pela seleção brasileira, Gabriel Magalhães será desfalque na próxima Data Fifa, entre 2 e 10 de junho, contra Equador e Paraguai, ainda sem um comandante definido. Ele já havia ficado fora do último duelo, com a Argentina, por suspensão e forçou o então treinador Dorival Júnior a promover diversas mudanças na linha defensiva.

Antes de se lesionar nesta semana, Gabriel Magalhães acompanhou a conquista do Corinthians no Campeonato Paulista, diante do Palmeiras, na Neo Química Arena. Mesmo sem ter defendido o clube profissionalmente, o zagueiro nunca escondeu sua torcida e, frequentemente, faz postagens relacionadas ao time.

Com a suspensão do confronto com a Argentina e sem compromissos do Arsenal simultâneos à decisão Estadual, o zagueiro acompanhou o empate por 0x0 na última semana na torcida organizada do Corinthians.

Na partida, a uniformizada acabou sendo proibida de entrar em estádios de São Paulo por um ano, por decisão da Federação Paulista de Futebol (FPF), em função dos sinalizadores acendidos na reta final do segundo tempo.

Veja também