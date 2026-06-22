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Copa do Mundo Gabriel Martinelli se coloca à disposição para substituir Raphinha no ataque O atacante do Arsenal também analisou a Escócia, próximo adversário da Seleção, que tem vários jogadores também na Premier League

Mesmo sem ter a preferência de atuar no lado direito de ataque, o ponta Gabriel Martinelli se colocou à disposição do técnico Carlo Ancelotti para ser o substituto direto de Raphinha, lesionado, no duelo contra a Escócia, amanhã, em Miami.

O atacante do Arsenal, da Inglaterra, diz que já fez bastante essa função no clube e lamenta a lesão do companheiro, que só deve retornar nas fases mais avançadas de mata-mata.

“A gente fica triste pelo que aconteceu com o Raphinha, rezamos para que ele consiga voltar o mais cedo possível. Temos vários jogadores de qualidade na frente. Particularmente prefiro jogar na esquerda, mas no Arsenal já fiz bastante a direita. Deixo isso nas mãos do professor. Todos estão dando o melhor, mas a decisão é do mister", disse Martinelli.

Mesmo com experiência em fazer o lado direito, Gabriel Martinelli destacou que a experiência de atuar depende muito de quem estará ao lado e como o time se estrutura dentro de campo.

“Cada time tem um jeito de jogar. Quando jogo de ponta-direita no Arsenal é completamente diferente de jogar aqui na Seleção. Depende de quem estará ao meu lado e de que maneira vamos jogar", refletiu.

Escócia

O confronto contra a seleção da Escócia será decisivo para a classificação brasileira, bem como a definição do chaveamento do mata-mata da Copa do Mundo. Companheiro e adversário de vários escoceses na Premier League, Martinelli analisou o próximo confronto como difícil, mas que a preocupação do Brasil será de fazer o próprio papel.

"Vai ser um jogo muito difícil. Eles têm jogadores de qualidade, como o [John] McGinn do Aston Villa, ou o [Andy] Robertson do Liverpool, além de muitos outros jogadores de qualidade. Com certeza virão com tudo para ganhar da gente, mas estamos nos preparando bastante também e vai ser um grande jogo", começou.

"A gente tem que focar no nosso plano de jogo, no que temos que fazer dentro da nossa formação. Depois, é claro que, você acaba se adaptando um pouco aos jogadores da outra equipe, mas temos que priorizar nosso papel", concluiu.

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