Gabriel Medina anuncia gravidez da namorada, Isabella Arantes

Isabella, conhecida por trabalhar como assistente de palco de Celso Portiolli no Domingo Legal, e Medina assumiram o namoro no fim de agosto

O surfista brasileiro Gabriel Medina fez uma publicação em seu Instagram indicando que sua namorada, Isabella Arantes, está grávida. O post traz uma montagem: um exame de ultrassom com um bebê em cima de uma prancha.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O tricampeão mundial também publicou uma foto em que abraça a namorada enquanto ambos colocam as mãos sobre a região do ventre dela.

A revista Marie Claire teve acesso a um perfil privado de Isabella em que ela teria indicado que o esportista fez a publicação sem avisá-la: "Quero matar ele que postou, era para esperar o ensaio [de fotos]".

Isabella, conhecida por trabalhar como assistente de palco de Celso Portiolli no Domingo Legal, e Medina assumiram o namoro no fim de agosto.
 

