Gabriel Medina consegue nota 10, mas é vice-campeão em Fiji e prolonga jejum na WSL

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O brasileiro Gabriel Medina terminou com o vice-campeonato da etapa da Liga Mundial de Surfe (WSL, em inglês) realizada em Fiji. Nesta quarta-feira, 2, o sufista de 32 anos foi superado pelo norte-americano Cole Houshmand.



Tricampeão mundial, Medina segue sem vencer uma competição na elite da modalidade desde 2023. Na última vez que subiu no lugar mais alto do pódio, ele conquistou o título em Margaret River, na Austrália.



Gabriel abriu sua participação na etapa de Fiji derrotando o australiano Joel Vaughan por 13,94 a 9.83. Na sequência, ele bateu o havaiano Barron Mamiya (13,77 a 13,33) nas oitavas e superou o francês Kauli Vaast (15,66 a 7.33), medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, nas quartas.



Na semifinal do evento, Medina começou atrás do norte-americano Griffin Colapinto, que emplacou uma nota 7,5 e outra na casa do seis pontos. Porém, o paulista alcançou um 9,77 após completar um ótimo tubo e assumiu a ponta da disputa.



Gabriel somou mais um excelente tubo de nota 9,27 e venceu o adversário por 19,04 a 14,57. A vitória levou o surfista à decisão em Fiji, onde teve pela frente Cole Houshmand, também dos Estados Unidos.



A primeira boa marca do confronto foi de Cole, que entubou para atingir 8.5. Mais tarde, Gabriel Medina completou um tubo perfeito e recebeu uma nota 10 unânime dos juízes.

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