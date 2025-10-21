A- A+

FAMOSOS Gabriel Medina: foto sobre suposta paternidade representa "nascimento" de marca Além dos produtos, a marca voltada para o público infantil é acompanhada de uma animação do atleta com o personagem Medininha

Gabriel Medina desmentiu os boatos de que seria pai após postar uma foto de um ultrassom, além de uma outra em que segurava o ventre da namorada Isabella Arantes. Nessa segunda-feira, 20, o atleta explicou por meio de postagens que a foto representava o nascimento de sua marca voltada para o público infantil, a Medininha.

Os boatos começaram após a publicação de uma montagem de um bebê "surfando" em um ultrassom, feita no domingo, 19. A utilização da foto induziu a história de uma suposta gravidez.

No dia seguinte, junto da revelação da marca, Medina e sua namorada comentaram: "Nasceu."

O Estadão entrou em contato com a assessoria do atleta para um pronunciamento, ainda sem resposta. O espaço segue aberto.

Ele explicou mais sobre a marca em outra postagem feita em suas redes sociais: "E assim nasce o Medininha. Um personagem inspirado na minha história, criado pra levar o esporte e o amor pela natureza pras novas gerações. Ele representa a infância, a pureza, os primeiros passos e o começo de um sonho."

Além dos produtos, a marca é acompanhada de uma animação do atleta com o personagem Medininha. Com foco no universo do surfe, a marca vende pranchas e acessórios necessários para o esporte voltados para o público infantil.



