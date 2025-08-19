A- A+

FUTEBOL Gabriel Pereira, ex-Volta Redonda, atrai interesse de clubes ingleses; Copenhague pede R$ 88 milhões Burnley e Sunderland monitoram defensor de 25 anos, que prioriza disputar a Liga dos Campeões com equipe dinamarquesa

O zagueiro brasileiro Gabriel Pereira, de 25 anos, virou alvo de clubes da Premier League nesta janela de transferências. Burnley e Sunderland iniciaram conversas com representantes do jogador, que também está no radar do alemão Colônia e do italiano Sassuolo. Apesar da procura, a tendência é que ele siga no FC Copenhague, pelo menos até o fim da participação do time na Liga dos Campeões.

Pereira chegou ao Copenhague no ano passado e rapidamente se tornou peça importante da equipe. Já acumula 51 jogos e quatro gols com a camisa do clube, tendo sido titular em todas as cinco partidas do Campeonato Dinamarquês nesta temporada.

De acordo com o TeamTalk, a diretoria do Copenhague fixou valor de mercado entre €10 milhões e €12 milhões (cerca de R$ 73,5 milhões a R$ 88,2 milhões) para avaliar propostas.





Mesmo diante da valorização, Pereira tem demonstrado satisfação com o ambiente no clube. O defensor construiu forte vínculo com a torcida, além de boa relação com o treinador, e considera a disputa da Champions como fundamental para o seu crescimento.

No futebol inglês, Burnley busca reforçar o setor defensivo após a derrota por 3 a 0 para o Tottenham, resultado que expôs fragilidades do time treinado por Scott Parker. Já o Sunderland, comandado por Regis Le Bris, venceu o West Ham por 3 a 0 na estreia da Premier League, mas ainda procura aumentar a concorrência entre seus zagueiros.

Veja também