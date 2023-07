Gabriel Santos, Wanderson, Danrlei, Ribamar... Náutico encontra dificuldades para contratar atacante

A- A+

Trazer um centroavante para ficar como opção a Jael e Jeam não tem sido fácil para o Náutico. O Timbu já teve três negativas na busca por reforços para a posição na sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. Dois deles do Sport: Gabriel Santos e Wanderson. O mais recente, Danrlei, que está na Chapecoense.



No caso da dupla do Sport, os atletas não demonstraram interesse em acertar com o Náutico. Já Danrlei, que estava na Chapecoense, teve a ida barrada pelo técnico Gilmar Dal Pozzo, que indicou ter intenção de utilizá-lo no clube catarinense.



Ribamar na mira



Com todas as negativas, quem entrou no radar do clube foi Ribamar. O jogador, também da Chapecoense, é a mais nova tentativa do Náutico para acertar com um centroavante. O atleta também tem passagens por Botafogo, Athletico, Vasco, América-MG e Ponte Preta. Ainda assim, o cenário não é fácil. "Há o interesse, mas é um caso parecido com o de Danrlei, com a Chapecoense ainda querendo utilizá-lo. Estamos com outros nomes, alguns até em pré-contrato, e queremos anunciar um atacante e um goleiro até a próxima segunda", informou o executivo de futebol, Gustavo Cartaxo.

Veja também

Futebol Gol 100, chegada de Diego Souza, liderança e foco no G4: Enderson analisa vitória do Sport