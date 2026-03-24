Gabriel Sara cita Diniz e mira chance dada por Ancelotti na seleção: 'Surpresa para mim'

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Convocado pela primeira vez, Gabriel Sara realizou o desejo de "viver" o ambiente que cerca os atletas chamados para vestir a camisa amarela nesta reta final de preparação para a Copa do Mundo de 2026. Na conversa com os jornalistas, no entanto, a figura de um recente ex-treinador da própria seleção ganhou voz quando o atleta comentou sobre seu momento especial: Fernando Diniz.



Os dois trabalharam juntos no São Paulo e, dali, nasceu uma influência e admiração que acompanham o jogador nesta trajetória Ele lembrou das lições que ganhou no início de carreira e fez uma relação direta com a sua convocação.



"Diniz é um pai que eu tive. Foi extremamente importante no início da minha carreira. Foi quem teve paciência e me ajudou a amadurecer. Ele acreditou mais em mim do que eu mesmo acreditava Eu o carrego no coração. Ele é uma pessoa muito necessária no Brasil", afirmou.





Meio-campista do Galatasaray, da Turquia, ele briga por um lugar num setor que ainda têm vagas em aberto. Longe dos principais campeonatos da Europa, Sara admitiu ter ficado surpreso quando soube que eu nome estava na lista de Carlo Ancelotti.



"Foi uma grande surpresa para mim. Se olhar três meses para trás, não imaginaria estar aqui. É muito difícil chegar na seleção e agora é o início de uma trajetória. Espero estar apto. É a oportunidade da vida e tenho que agarrar com unhas e dentes", afirmou o jogador.



Sara terá pela frente os amistosos contra a França e a Croácia para tentar convencer Ancelotti de que merece um lugar na convocação definitiva para a Copa do Mundo de 2026, que será sediada nos Estados Unidos, México e Canadá. "Tenho de jogar o melhor que eu puder. Estou em um bom momento e tenho de dar o máximo para tentar conseguir conquistar uma vaga", afirmou o jogador.

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