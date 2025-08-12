A- A+

Futebol Boa exibição diante do Grêmio consolida titularidade de Gabriel no Sport Goleiro fechou o gol diante do time gaúcho e ajudou Leão a vencer a primeira partida no Brasileirão 2025

“Eu não venho aqui para passear: venho aqui buscar o meu espaço”. Essa foi uma das frases do goleiro Gabriel Vasconcelos na apresentação oficial no Sport, em julho. Pouco mais de um mês se passou e, levando em consideração o bom desempenho diante do Grêmio, no triunfo do Leão por 1x0, no Rio Grande do Sul, pela Série A do Campeonato Brasileiro, o discurso teórico chegou à prática.





Ao lado de Léo Pereira, Gabriel foi um dos destaques do Sport. Foram ao menos seis boas defesas diante do Grêmio. Duas delas em lances na pequena área com Carlos Vinícius. Com o resultado, os rubro-negros chegaram ao segundo jogo seguido sem sofrer gols.

Gabriel chegou ao Sport para disputar espaço com Caíque França. O atleta de 32 anos foi revelado nas categorias de base do Cruzeiro, com passagens pelo futebol italiano, onde defendeu clubes como Milan, Napoli, Empoli e Lecce. No Brasil, passou também por Vitória, Coritiba e Juventude.

Com ajuda do goleiro, o Sport chegou ao quarto jogo seguido sem derrotas no Brasileirão. Embora o clube ainda ocupe a lanterna, com nove pontos, o desempenho após a paralisação para a disputa da Copa do Mundo de Clubes é o 12º melhor, com uma vitória, três empates e duas derrotas.

“O Sport joga um futebol em que consegue enfrentar os adversários da Série A com igualdade. Isso não vinha acontecendo, mas estamos jogando de forma bem equilibrada, consciente, com uma estratégia de jogo muito bem definida”, apontou o técnico Daniel Paulista.

Ingressos

Já foram vendidos mais de 12 mil ingressos para o jogo do Sport no Brasileirão, sábado (16), diante do São Paulo, na Ilha do Retiro. Eles foram disponibilizados inicialmente em dois lotes, sendo o primeiro com valor promocional a partir de R$ 20, disponível até as 23h59 da sexta-feira (15).

Os portões da Ilha do Retiro estarão abertos a partir das 16h no dia da partida. Para este confronto, os setores disponíveis para a torcida rubro-negra são: Arquibancada Frontal, Arquibancada da Sede, Sociais, Cadeira Ampliação, Cadeira Central e Assento Especial. Já o setor da Arquibancada do Placar será destinado para a torcida visitante.

Os sócios também poderão garantir presença por meio do sistema de check-in, mediante à disponibilidade de ingressos em cada setor. Membros da categoria Sócio 87 têm acesso liberado para realizar o check-in em qualquer área do estádio. Já os Sócios Rubro-Negro podem efetuar o check-in nos setores Sociais Dona Maria, Cadeiras da Ampliação, Arquibancada Frontal, Arquibancada Sede. Para os Sócios Leão, a reserva pode ser feita para a Arquibancada Sede.

