A- A+

Sport Gabriel celebra boa fase como goleiro do Sport, mas lamenta campanha da equipe no Brasileirão Jogador vem sendo um dos destaques da equipe nesta Série A

Se tem alguém que vem sendo destaque em um ano de desastres no Sport, ele atende por nome e sobrenome: Gabriel Vasconcelos. Melhor da partida no empate em 1 a 1 contra o RB Bragantino, o goleiro vem desempenhando bem nos últimos jogos e salvando o Rubro-negro sempre que pode.

Em coletiva de imprensa, nesta quarta-feira (17), ele celebrou a boa fase que vive, mas lamentou a campanha que o time faz no Brasileirão até aqui.

"Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, por esse momento. A melhor forma da gente [goleiros] ajudar é pensando um pouco individualmente em performar o melhor possível. Esse é o melhor jeito que a gente pode contribuir com a equipe", iniciou. "Mas não é fácil, a gente tem que ser muito resiliente, porque você se prepara toda semana, então se cria uma expectativa de conseguir uma vitória", lamentou.

Gabriel também comentou que a equipe vem tentando pensar jogo a jogo e não olhar para o risco de rebaixamento. Atualmente, o Sport tem mais 96% risco de queda, segundo uma projeção divulgada pelo Departamento de Matemática da UFMG.

"Sendo bem sincero, pensar no dia 8 de dezembro, que é a data que acaba o Campeonato Brasileiro, é inútil. A gente tem que pensar dia a dia, semana após semana, porque se a gente ficar olhando para os números, eles desanimam e entristecem", disse. "O que a gente tem tentado é viver o dia a dia, fazer o nosso melhor e nos preparar da melhor forma. A próxima final que nós temos é domingo, contra o Corinthians. Então é ali que a gente tem que pensar, porque se eu começar a fazer conta, se eu começar a olhar a tabela, isso não me dá nada de positivo nesse momento", completou.

Futuro incerto

Com o bom desempenho de Gabriel, o futuro do jogador na Ilha do Retiro começa a ser debatido. No entanto, o goleiro que está emprestado pelo Vitória até o final da Série A, disse que prefere pensar no presente.

"Eu preciso pensar dia a dia e em um passo de cada vez até o final do campeonato. É claro que a gente projeta coisas na nossa cabeça, pensa no futuro. Eu já falei que eu estou muito feliz aqui no Recife, a minha família se adaptou muito bem. Tenho um contrato com o Vitória ainda, sou grato ao clube que me comprou ano passado. Então assim, fica difícil projetar muito para frente, visto a situação que a gente está vivendo", afirmou.



Veja também