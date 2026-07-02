Gabriel Teixeira, ex-Fluminense e Atlético-MG, é anunciado por clube do Chipre
Atacante de 25 anos foi emprestado pelo Sporting ao clube cipriota até o fim da temporada
O Pafos, do Chipre, anunciou a contratação de Gabriel Teixeira, de 25 anos, por empréstimo até o fim da temporada, junto ao Sporting, de Portugal. No Brasil, o atacante passou por Fluminense, Grêmio, Bahia e Atlético-MG.
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Biel foi vendido pelo Bahia ao Sporting em fevereiro de 2025 por 6 milhões de euros, mas não conseguiu sequência no clube português. Este será o terceiro empréstimo desde a sua chegada à equipe. Antes, foi cedido ao Atlético-MG e ao Al Taawoun, da Arábia Saudita.
Agora, no Pafos, o atacante será companheiro de David Luiz, que está no clube desde o ano passado. Na última edição da Champions League, o time cipriota disputou a fase de liga, mas não avançou ao mata-mata da competição.