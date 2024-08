A- A+

natação Jogos Paralímpicos: Gabrielzinho conquista segundo ouro na natação em Paris O brasileiro venceu a final dos 50m costas com o tempo de 50,93 segundos

A estrela brasileira da paranatação Gabriel dos Santos Araújo, o Gabrielzinho, conquistou sua segunda medalha de ouro nos Jogos Paralímpicos de Paris neste sábado (31), na prova dos 50 metros nado costas da categoria S2, estabelecendo um novo recorde da América.

O jovem de 22 anos subiu no degrau mais alto do pódio pela primeira vez na capital francesa na última quinta-feira (29), depois de vencer os 100m costas de sua categoria, reservada a nadadores com deficiência física significativa.

Neste sábado, venceu a final dos 50m costas com o tempo de 50,93 segundos, superando amplamente o russo Vladimir Danilenko (57,54 segundos) e o chileno Alberto Caroly Abarza (58,12 segundos).

Gabrielzinho saiu da piscina sob os aplausos do público na Arena La Défense, que o transformou rapidamente em um dos nadadores mais aclamados.

