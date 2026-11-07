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tênis Gaël Monfils é o novo capitão da França na Copa Davis Ex-jogador de 40 anos substitui Paul-Henri Mathieu, que ocupou o cargo durante os últimos três anos

Gaël Monfils, que se aposentou recentemente do tênis após uma carreira de 22 anos como jogador, foi nomeado capitão da equipe da França da Copa Davis, anunciou a Federação Francesa de Tênis (FFT) neste sábado (7).

O ex-jogador de 40 anos substitui Paul-Henri Mathieu, que ocupou o cargo durante os últimos três anos.

"É um imenso orgulho ser o capitão da seleção francesa", afirmou Monfils no comunicado publicado pela FFT.

"Quero construir um verdadeiro projeto coletivo e criar a dinâmica que nos permita conquistar títulos juntos", acrescentou.

O carismático tenista realizou uma longa turnê de despedida nesta temporada, antes de encerrar discretamente sua carreira ao retirar seu nome, no mês passado, da lista de jogadores em atividade junto às autoridades antidoping.

Esperava-se que Monfils disputasse o ATP 250 de Lyon e o Masters 1000 de Paris, mas ele confirmou sua aposentadoria no dia 26 de outubro, depois que sua esposa, a tenista ucraniana Elina Svitolina, anunciou a separação do casal.

Ao longo de sua carreira, Monfils conquistou 13 títulos no circuito da ATP e foi semifinalista de Grand Slam duas vezes (Roland Garros 2008 e US Open 2016).

Apesar de fazer parte de uma grande geração de tenistas franceses, ao lado de Richard Gasquet, Jo-Wilfried Tsonga e Gilles Simon, conhecidos como os "Quatro Mosqueteiros", ele nunca venceu a Copa Davis, embora tenha disputado a final em 2010 e 2014.

Monfils terá tempo para se adaptar ao seu novo papel, já que a França não voltará a entrar em ação na Copa Davis até fevereiro de 2027, por não ter se classificado para a fase final, que será disputada em Bolonha, na Itália.





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