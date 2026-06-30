Gakpo, da Holanda, se emociona ao marcar gol na Copa poucos dias após perder filho
Jogador chegou a ser liberado da concentração para viver o luto com a companheira, mas se reapresentou para disputar a Copa do Mundo
O atacante Cody Gakpo se emocionou ao marcar pela Holanda contra o Marrocos nesta segunda-feira, depois de sua namorada, Noa Van Der Bij, perder o filho durante a gravidez. Ele chegou a ser liberado da concentração para viver o luto com a companheira, mas se reapresentou para disputar a partida da segunda fase da Copa do Mundo.
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Ao celebrar o gol, o jogador do Liverpool foi abraçado por todos os colegas de seleção. Ele ficou por algum tempo ajoelhado no chão, com a cabeça encostada na grama. Quando se levantou, parecia até mesmo um pouco desorientado.
O anúncio foi feito publicamente por Noa Van Der Bij no sábado, dois dias antes da partida. No domingo, véspera do duelo, o técnico holandês Ronald Koeman falou sobre a situação e disse que o jogador em nenhum momento pensou em não disputar a partida.
"Fizemos tudo para apoiá-lo, como jogadores e staff. Nos últimos dias ele foi liberado para ir aos familiares. Ele lidou bem com isso, não houve um momento em que ele disse que queria sair. É a maneira que ele leva e isso mostra maturidade. Ele está pronto para jogar. Não acho que será um peso na performance. Ele lida com as coisas do jeito dele. É forte, bonito e deixamos nosso apoio. Ele pode contar conosco", afirmou.
O bebê que a namorada do jogador esperava teria um irmão. Gakpo e Noa são pais de Samuel, nascido em abril de 2024.