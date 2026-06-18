Gakpo evita projetar Brasil e Marrocos e cobra reação da Holanda na Copa

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A possibilidade de enfrentar Brasil ou Marrocos na segunda fase da Copa do Mundo ainda não ocupa a cabeça de Cody Gakpo. Em entrevista coletiva, o atacante da Holanda afirmou que a prioridade da equipe é reagir no Grupo F após o empate por 2 a 2 com o Japão na estreia do torneio.



O chaveamento coloca as seleções do Grupo F no caminho das equipes do Grupo C, que reúne, entre outros, Brasil e Marrocos. Mesmo assim, Gakpo preferiu adotar cautela ao comentar um possível confronto com qualquer uma das seleções.



"Todos sabem que podemos enfrentar uma das duas seleções. São bons times e fizeram uma boa partida quando se enfrentaram. Mas primeiro vamos ver o que acontece depois da fase de grupos", afirmou o jogador do Liverpool.





A Holanda volta a campo neste sábado, às 14h, diante da Suécia. Para Gakpo, a equipe precisa concentrar as atenções no próprio desempenho para seguir viva na disputa por uma vaga na segunda fase.



"Depois do nosso resultado, sabemos que precisamos vencer os dois jogos restantes para avançar. O resultado da Suécia foi importante para eles, mas precisamos olhar para nós mesmos, entender o que podemos melhorar e entrar em campo com o objetivo de vencer", disse.



O atacante também analisou as dificuldades encontradas contra o Japão e acredita que a Holanda precisará ter mais criatividade diante de uma possível postura defensiva da Suécia.



"O Japão se defendeu com muita disciplina. Talvez a Suécia faça algo parecido, embora com uma organização diferente. Vamos estudar isso e montar um plano para criar mais oportunidades", completou.

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