RACISMO Galatasaray acusa Mourinho de 'comentários racistas' após clássico Em uma entrevista coletiva após o clássico, o técnico do Fenerbahçe disse que os jogadores no banco de reservas estavam "pulando como macacos"

O Galatasaray acusou o técnico do Fenerbahçe, o português José Mourinho, de ter feito “comentários racistas” após o empate de 0-0 na segunda-feira (24) entre os dois rivais de Istambul, uma acusação rejeitada pelo Fenerbahçe.

“Declaramos formalmente nossa intenção de iniciar um processo criminal em relação aos comentários racistas feitos por José Mourinho e apresentaremos queixas oficiais à Uefa e à Fifa”, escreveu o Galatasaray em um comunicado, sem especificar a quais declarações estava se referindo.



Em uma entrevista coletiva após o clássico, o ex-técnico do Real Madrid, Manchester United e Chelsea disse que os jogadores no banco de reservas estavam “pulando como macacos” ao reagir a uma decisão da arbitragem.

O Fenerbahçe afirmou nesta terça-feira que a declaração de seu técnico “foi tirada completamente fora de contexto e deliberadamente distorcida”.

“Como qualquer pessoa com bom senso pode observar e entender, as palavras, usadas por José Mourinho para descrever a reação exagerada da equipe técnica do time adversário (...) não podem de forma alguma ser consideradas racistas”, disse o clube de Istambul em um comunicado.

Mourinho, cuja equipe está seis pontos atrás do líder Galatasaray, também “agradeceu ao árbitro esloveno” Slavko Vincic, que, segundo ele, foi mais imparcial do que os árbitros turcos.

A Federação Turca escolheu um árbitro estrangeiro para a partida de alta tensão depois dos protestos do Fenerbahçe sobre a arbitragem a favor do Galatasaray.

“Desde o início de seu trabalho como treinador na Turquia, o técnico do Fenerbahçe, José Mourinho, tem lançado persistentemente comentários pejorativos em relação ao povo turco”, julgou o Galatasaray.

“Hoje, seu discurso foi além dos comentários meramente imorais e se transformou em uma retórica inequivocamente desumana”, acrescentou o clube.

