Galatasaray e Braga voltam à fase de grupos da Champions; Young Boys também se classifica

O português Braga e o turco Galatasaray, duas equipes que estavam há anos ausentes da principal competição europeia de clubes, se classificaram para a fase de grupos da Liga dos Campeões depois das respetivas vitórias nesta terça-feira (29) sobre Panathinaïkos e Molde.

O Braga derrotou o Panathinaïkos por 1x0 em Atenas, uma semana depois de também ter vencido em casa a equipe grega, por 2x1. Será a sua terceira presença na Liga dos Campeões e a primeira em 11 anos.

E o Galatasaray eliminou os noruegueses do Molde ao vencer por 2x1 em Istambul, depois de também triunfar na primeira partida (3-2). O argentino Mauro Icardi e o espanhol Angeliño marcaram os gols da vitória.

O time turco não chegava à fase de grupos da Liga dos Campeões desde 2019.

O suíço Young Boys, que havia empatado em 0x0 em Israel na semana passada com o Maccabi Haifa, desta vez venceu por 3x0 em casa e garantiu uma vaga entre as 32 melhores equipes da Europa.

Nesta quarta-feira, o PSV Eindhoven recebe o escocês Rangers depois de um empate (2-2) na ida, enquanto FC Copenhagen e Royal Antwerp tentarão defender suas vantagens de um gol conquistadas no jogo de ida contra Rakow e AEK Atenas, respectivamente.

