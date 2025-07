A- A+

INGLATERRA Galatasaray inicia conversas para contratar goleiro Ederson, do Manchester City, diz jornal Clube turco quer reforçar o gol com estrela da Seleção Brasileira após o fim da era Muslera

O Galatasaray quer mudar de patamar na janela de transferências e tem um alvo ambicioso para assumir o gol após a saída de Fernando Muslera: Ederson, goleiro titular do Manchester City e da Seleção Brasileira.

O clube turco, de acordo com o jornal local Fanatik, já fez o primeiro contato com os ingleses para conhecer as condições do negócio e iniciou conversas sobre os termos salariais com o jogador de 31 anos.

A diretoria do Galatasaray vê em Ederson o substituto ideal para o ídolo uruguaio, que defendeu a meta do clube por 14 anos.

Segundo a imprensa turca, o brasileiro estaria aberto a vestir a camisa amarela e vermelha, desde que as exigências salariais sejam atendidas.

O técnico Okan Buruk já deu sinal verde para a contratação e considera o experiente goleiro um líder técnico e emocional importante para o elenco.

Com valor de mercado estimado em 20 milhões de euros (cerca de R$ 129 milhões), Ederson tem contrato com o Manchester City até meados de 2026.

Contratado junto ao Benfica em 2017, ele soma 372 jogos pelos Citizens, 168 partidas sem sofrer gols e uma coleção de títulos sob o comando de Pep Guardiola, incluindo cinco títulos da Premier League e uma Liga dos Campeões.

A diretoria do Galatasaray quer avançar rapidamente nas negociações para fechar a contratação o quanto antes.

A chegada de Ederson seria um golpe de peso do clube turco no mercado internacional e marcaria uma nova era após a longa trajetória de Muslera em Istambul.

