Galatasaray marca duas vezes na prorrogação e freia reação da Juventus na Champions
Apesar do sofrimento, time turco avançou com placar agregado de 7x5
A Juventus sentiu o gosto do milagre, mas acabou com o amargo da desclassificação. Nesta quarta-feira (25), em Turim, o time italiano destruiu a vantagem do Galatasaray de três gols no tempo normal, mas na prorrogação, o time turco ressurgiu marcando dois gols e deixando o placar em 3x2, sendo 7x5 no agregado.
Quase
A situação mais difícil do dia era da Juventus, que precisava reverter uma desvantagem de três gols, após perder por 5x2 para o Galatasaray no jogo de ida. A Velha Senhora terminou o primeiro tempo vencendo por um gol, após cobrança de pênalti de Locatelli.
Após o intervalo, a expulsão de Lloyd Kelly poderia significar a derrocada italiana, mas Gatti e McKennie marcaram e deixaram tudo igual no placar agregado e forçaram a prorrogação.
Os turcos só conseguiram fazer prevalecer a superioridade numérica nos acréscimos do primeiro tempo da prorrogação. O centroavante Oshimen recebeu dentro da área e bateu no meio das pernas do goleiro para colocar o Galatasaray finalmente no jogo.
Apesar das tentativas italianas, o Galatasaray resistiu e teve a oportunidade de aproveitar o desespero adversário. Já nos minutos finais do tempo-extra, Yilmaz recebeu na profundidade e saiu de frente para o goleiro, com um toquinho sutil, deixou tudo mais tranquilo e levou o time turno às oitavas de final.