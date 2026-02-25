Qua, 25 de Fevereiro

Futebol Internacional

Galatasaray marca duas vezes na prorrogação e freia reação da Juventus na Champions

Apesar do sofrimento, time turco avançou com placar agregado de 7x5

Osimhen marcou um dos gols da classificação do Galatasaray na Champions Osimhen marcou um dos gols da classificação do Galatasaray na Champions  - Foto: ISABELLA BONOTTO / AFP

A Juventus sentiu o gosto do milagre, mas acabou com o amargo da desclassificação. Nesta quarta-feira (25), em Turim, o time italiano destruiu a vantagem do Galatasaray de três gols no tempo normal, mas na prorrogação, o time turco ressurgiu marcando dois gols e deixando o placar em 3x2, sendo 7x5 no agregado. 

Quase
A situação mais difícil do dia era da Juventus, que precisava reverter uma desvantagem de três gols, após perder por 5x2 para o Galatasaray no jogo de ida. A Velha Senhora terminou o primeiro tempo vencendo por um gol, após cobrança de pênalti de Locatelli. 

Após o intervalo, a expulsão de Lloyd Kelly poderia significar a derrocada italiana, mas Gatti e McKennie marcaram e deixaram tudo igual no placar agregado e forçaram a prorrogação. 

Os turcos só conseguiram fazer prevalecer a superioridade numérica nos acréscimos do primeiro tempo da prorrogação. O centroavante Oshimen recebeu dentro da área e bateu no meio das pernas do goleiro para colocar o Galatasaray finalmente no jogo. 

Apesar das tentativas italianas, o Galatasaray resistiu e teve a oportunidade de aproveitar o desespero adversário. Já nos minutos finais do tempo-extra, Yilmaz recebeu na profundidade e saiu de frente para o goleiro, com um toquinho sutil, deixou tudo mais tranquilo e levou o time turno às oitavas de final. 


 

