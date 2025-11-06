A- A+

Rumor Investida ousada: Galatasaray tenta empréstimo de Messi por quatro meses, diz jornal Argentino busca manter ritmo competitivo e clube turco promete bancar salário milionário

O Galatasaray estuda uma movimentação ousada para contratar Lionel Messi por empréstimo de quatro meses, segundo o jornal turco FotoMaç em reportagem desta quarta-feira (5). O plano aproveitaria a pausa da Major League Soccer (MLS), que encerra sua temporada no início de dezembro e só retorna em março.

A ideia agradaria ao argentino, que pretende seguir jogando durante o período de inatividade da liga norte-americana para chegar em plena forma ao Mundial de 2026.

De acordo com a publicação, o clube de Istambul estaria disposto a pagar integralmente o salário de Messi durante o empréstimo. O craque, que recentemente renovou contrato com o Inter Miami por três anos, recebe cerca de US$ 20 milhões anuais (cerca de R$ 120 milhões).

Antes disso, representantes de Messi chegaram a sondar clubes da Arábia Saudita sobre a possibilidade de um acordo temporário semelhante, proposta que acabou rejeitada pelo ministro do Esporte saudita.

O interesse do Galatasaray reforça o momento financeiro ambicioso do clube, que já desembolsou € 75 milhões (R$ 470 milhões) para contratar Victor Osimhen, o maior investimento da história do futebol turco. O nigeriano recebe € 15 milhões (R$ 94 milhões) por temporada. O elenco também conta com nomes como Leroy Sané e İlkay Gündoğan, sob o comando de Okan Buruk.

