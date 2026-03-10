A- A+

Futebol Internacional Galatasaray vence Liverpool e abre vantagem nas oitavas da Champions Turcos possuem vantagem de um gol para o jogo de volta

O Galatasaray derrotou o Liverpool por 1x0 no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões nesta terça-feira (10), em Istambul, e conseguiu um resultado que obriga os ingleses a tentar uma virada em Anfield na semana que vem.

O único gol da partida saiu aos sete minutos, quando o brasileiro Gabriel Sara cobrou escanteio, Victor Osimhen desviou para a pequena área e Mario Lemina mandou de cabeça para o fundo da rede.

Os 'Reds' sofreram, portanto, o mesmo resultado que na visita ao 'inferno turco' durante a fase de liga, em setembro.

Outros dois gols saíram no Rams Park Stadyumu, mas ambos foram anulados pela arbitragem: o primeiro por impedimento de Baris Ylmaz antes da finalização de Osimhen. E o segundo, do Liverpool, devido a um toque de mão de Ibrahima Konaté em confusão na área.

O Galatasaray, líder do Campeonato Turco e que eliminou a Juventus no playoff de acesso às oitavas da Champions, está um passo mais perto de retornar às quartas de final da principal competição europeia pela primeira vez desde 2013.

No jogo de volta, na Inglaterra, o time não poderá contar com o zagueiro colombiano Davinson Sánchez, que recebeu o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão.

Veja também