Futebol Galhardo exalta gol, admite que "estava devendo" e se diz focado em subir o Santa Atacante marcou um dos gols na vitória do Tricolor por 2x1 diante do Sergipe, na Arena de Pernambuco, pela Série D

Sempre que o atacante Thiago Galhardo decide falar, um misto de declarações fortes e curiosas toma conta da entrevista. Não foi diferente após o Santa Cruz se classificar para as oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro 2025, ao bater o Sergipe por 2x1, na Arena de Pernambuco, pela segunda fase, e derrotar o adversário por 5x4 nas penalidades. Na ida, os sergipanos tinham vencido por 2x1, no Batistão.









"Jogador grande"

Galhardo marcou um dos gols no tempo normal e também converteu a penalidade. "Muito feliz pelos dois gols, o de pênalti e o da classificação. Acho que jogos grandes são para jogadores grandes”, iniciou, em declaração na saída de campo para a Rádio Jornal.

Feliz pelo resultado, o atacante também comentou que tinha consciência de que os últimos dias não foram dos melhores com a camisa do Santa. “Eu estava devendo, confesso. Já tem algum tempo isso. Tinham algumas coisas que estavam me tirando o eixo, a órbita, e foram normalizadas antes do jogo contra o Sergipe", continuou, sem detalhar qual tema estava incomodando.

“Confesso que lá (no jogo de ida), eu fui muito abaixo do que poderia. Mas na segunda-feira eu pus todo foco aqui, um pedido do meu irmão para mim. Ele sabe quando eu estou focado, as coisas acontecem”, frisou.

O centroavante coral também relatou o que o inspirou antes do jogo para balançar as redes. “Eu vi os 100 gols que fiz nos últimos cinco anos, e isso me motivou. Um golaço, não me lembro de um gol que fiz tão bonito de fora da área (como o que marcou contra o Sergipe). É muito bonito, por mais que desvie, mas o desvio mata o cara. São oito gols em 15 jogos. Eu sou um cara numerólogo. Eu prometi um gol a cada dois jogos e espero continuar a cumprir minha missão aqui para subir o Santa”, contou.

O desempenho do artilheiro coral também foi elogiado pelo técnico Marcelo Cabo. “Fizemos o segundo gol em uma jogada maravilhosa do Thiago. Esse é o Galhardo que conhecemos: decisivo e letal. Foi a melhor partida dele sob o meu comando”, revelou.

Altos

O desafio do Santa Cruz nas oitavas de final será passar do Altos. Os piauienses eliminaram o Independência-AC na segunda fase. Na ida, golearam por 5x1, na Arena da Floresta. Na volta, ganharam por 3x1, no Lindolfo Monteiro. O clube terminou na liderança do Grupo A2 e recebeu o direito de fazer o jogo da volta do mata-mata em casa.

