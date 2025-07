A- A+

Futebol Galhardo marca de pênalti e Santa Cruz arranca empate diante do Santa Cruz-RN Cobra Coral segue na liderança do Grupo A3 da Série D do Campeonato Brasileiro, mas pode perder posto no complemento da rodada

No sufoco, com um gol de pênalti nos acréscimos, o Santa Cruz ficou no 1x1 diante do Santa Cruz-RN, no Arruda, neste domingo (13), pelo Grupo A3 pela Série D do Campeonato Brasileiro. O resultado mantém a Cobra Coral momentaneamente na liderança da chave.





O jogo

Com um minuto de jogo, Gabriel Galhardo recebeu ótimo passe pelo meio e chutou forte. A bola passou perto da trave. Aos 11, João Pedro finalizou de longe e o goleiro Fábio espalmou. No rebote, Geovany também parou no camisa 1.

Três minutos depois, o mesmo Geovany passou bem da marcação e o goleiro do time potiguar defendeu. Antes do intervalo, Thiago Galhardo, dentro da área, finalizou para fora.

Todos esses lances, fora as jogadas em que a marcação travou ou que faltou o toque final, mostram que o Santa Cruz, o mandante, poderia ter saído da primeira etapa à frente do placar. Mas quem conseguiu foi o homônimo dos pernambucanos.

Gols

O Santa Cruz-RN chegou com perigo uma vez e foi letal. Aos 13, Eduardo Brito aproveitou escanteio para cabecear e fazer 1x0 no Arruda.

No segundo tempo, o cenário foi o mesmo. Os donos da casa seguiram pressionando, mas Fábio continuava inspirado. Toty tentou de voleio e o goleiro fez ótima defesa. Aos 48, porém, a Cobra Coral achou o empate. Após a bola bater no braço de Moisés, o árbitro assinalou a penalidade. Thiago Galhardo bateu e deixou tudo igual no Arruda.



Ficha técnica

Santa Cruz: Felipe Alves; Toty, Eurico, Matheus Vinícius e Nathan; Wagner Balotelli, Gabriel Galhardo (Lucas Bessa) e João Pedro (Vini Hora (Pedro Henrique)); Geovany, Thiaguinho (Renato) e Thiago Galhardo. Técnico: Marcelo Cabo.

Santa Cruz/RN: Fábio; Peu (Raniery), Eduardo (Gleydson), Moisés e Wesley; Zé Vitor (Bebeto), Felipe, Matheus Bambu (David Lopes) e Thálisson; Diego Costa e Juninho Potiguar (Gustavinho). Técnico: Eugênio Gomes

Local: Estádio do Arruda (Recife/PE)

Árbitro: Emerson Souza (BA)

Assistentes: Paulo de Tarso e Patricia dos Reis (ambos BA)

Gols: Eduardo Brito (aos 13 do 1ºT), Thiago Galhardo (aos 49 do 2ºT)

Cartões amarelos: Thiago Galhardo, Rodrigues (Santa Cruz); Fábio (Santa Cruz-RN)

Público: 8.003 torcedores

Renda: R$ 155.190,00.

Veja também