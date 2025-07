A- A+

Santa Cruz "Tem pessoas no Santa que não querem o clube feliz", dispara Galhardo em meio a indefinição da SAF Atacante defendeu o presidente do Santa Cruz e o grupo de investidores, mas criticou opositores do processo

O atacante Thiago Galhardo, um dos destaques do Santa Cruz nesta série D, com cinco gols marcados, se manifestou publicamente, nesse domingo (6), em entrevista à Rádio Jornal, sobre o andamento do processo da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Tricolor.

Sem citar nomes, o jogador criticou os bastidores do processo, em que, de acordo com ele, existem dirigentes do Santa Cruz que não querem ver o clube feliz.

“Nós sabemos que a SAF vai entrar, óbvio que existem algumas pendências, mas têm pessoas que estão no Santa Cruz há tanto tempo e que não querem ver o clube feliz. O torcedor merece ser feliz e os atletas que passaram aqui também”, disparou Galhardo.

O atacante também defendeu a cessão do Estádio do Arruda aos investidores da SAF. Na proposta apresentada pela Cobra Coral Participações S/A, o espaço seria cedido em definitivo ao grupo para uso e exploração comercial pelos próximos 50 anos, podendo ser renovado por mais 50.

“O Arruda precisa voltar a ser o Arruda que ferve, não pelos torcedores, mas ser bonito, ter a capacidade de virar uma arena, ter uma competição legal, receber bem os adversários e receber bem os nossos torcedores. As pessoas que estão empacando, que estão em dúvida de deixar o patrimônio do campo, quem sou eu para falar alguma coisa, mas libera. Eu acho que é bom para todo mundo, não tem nada demais sobre isso”, argumentou o jogador.

Thiago Galhardo ainda aproveitou a oportunidade para parabenizar o presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, e a SAF coral. Ele também pediu a saída de opositores do processo no clube.

“Eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso, parabenizar o presidente pela forma como ele vem conduzindo, parabenizar o pessoal da SAF. E aqueles que não estão com vontade de deixar o Santa Cruz andar, façam um favor: saiam. O Santa Cruz quer andar e isso tem conturbado e atrapalhado a gente”, criticou.

Perguntado sobre salários atrasados, Thiago Galhardo minimizou a questão, dizendo que foi por pocuo tempo, e elogiou a transparência do presidente do Santa Cruz..

"Sobre a questão de salário, é normal, são poucos dias. Hoje, se você pegar na série D, quantos times vão estar com o salário em dia? De 64, acho que muito poucos. Mas o mais legal é a transparência do presidente vir falar conosco e dar uma satisfação e já ter uma data para pagamento. Está tudo resolvido entre nós”, explicou.



