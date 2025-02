A- A+

"É tempo de Santa Cruz" Galhardo revela propostas para fora do Brasil e explica escolha pelo Santa Cruz: "reconstrução" Contratação do centroavante foi questionada pela situação atual do Tricolor no cenário do futebol brasileiro, mas o atacante mostrou entusiasmo para fazer parte do projeto apresentado pelos novos investidores da SAF

A contratação inesperada do atacante Thiago Galhardo pelo Santa Cruz virou pauta nacional. Isso porque, disputando a Série D do Campeonato Brasileiro em 2025, trazer um reforço com mercado em divisões superiores estava distante da realidade.

Apresentado oficialmente nesta quarta-feira (19), o novo camisa 9 do Tricolor explicou o motivo pelo qual preferiu o clube pernambucano a times da Série B. O jogador revelou, também, que recebeu propostas do exterior, mas não se sentiu motivado.

"Eu vim pelo projeto que foi me apresentado. Poder ver isso de perto, essa mobilização toda, me enche de orgulho. Eu não vim para o Santa Cruz de uma forma: "Ah, o Thiago caiu no Santa Cruz". Não. Eu vim pelo que foi apresentado, pelo projeto que se tem aqui dentro, pelo que já começou este ano com o pessoal que está aqui — os atletas, os diretores —, essa possível troca para SAF, que está bem encaminhada, e não é à toa que é líder do Pernambucano", iniciou Galhardo.

"Eu tive quatro propostas da Série B, tive propostas para fora, e nada me alegrou. Não foi a questão financeira que me fez vir para cá, foi o "olho no olho" de uma reunião numa segunda-feira retrasada que fez tudo isso acontecer. Um projeto apresentado, onde eu deixei bem claro que, se o projeto não andar, o Thiago vai sair", pontuou o atacante.

Atuando pelo Goiás na temporada de 2024, a última partida do atacante em campo aconteceu em outubro do ano passado. Regularizado na última terça-feira (18), a expectativa é que Galhardo faça sua estreia no mata-mata do Campeonato Pernambucano. O jogador falou sobre a preparação para estrear e projetou estar 100% fisicamente no segundo jogo.

"Ontem fez 120 dias que eu não treinava, e eu treinei pela primeira vez aqui. Estou com dor no corpo todo já, até pela idade, mas, fisicamente, eu não tenho muito problema. Sou um cara que, graças a Deus, tem um biotipo bom. Em 15 dias, eu consigo me recuperar, mas, óbvio, o jogador ganha com ritmo de jogo. Acredito que vou estar fisicamente muito próximo do que eu espero e preciso, mas garanto que, no segundo jogo, vou estar 100%", afirmou.

"Efeito Galhardo"

O dia da apresentação do jogador à torcida, no último domingo (16), na partida contra o Central, coincidiu com a data de início das vendas presenciais do novo segundo uniforme do Tricolor. Empolgados com a nova contratação, os torcedores adquiriram mais de mil camisas em menos de 24 horas. O "efeito Galhardo", no entanto, também atingiu o mercado do futebol.

Segundo o jogador, atletas brasileiros demonstraram interesse em vestir a camisa da Cobra Coral após sua chegada ao Recife.

"Eu tive ligações de um atleta que é campeão da Sul-Americana, finalista da Libertadores, que quer vir. Mandou mensagem para mim, falou comigo, com meu empresário e já falou com Harlei também", contou o jogador, que também fez uma análise rápida sobre o elenco atual do Santa.

"Gostei muito do que vi do elenco que temos aqui, do que foi apresentado no jogo, e espero poder estar em forma o quanto antes, porque tenho certeza de que consigo ajudar muito esse grupo", finalizou.

