A- A+

Tricolor Santa Cruz: Galhardo admite não estar bem fisicamente, mas projeta chegar forte na Série D Atacante do Santa Cruz entrou em campo nos duelos diante do Sport, ambos vindo do banco

O atacante Thiago Galhardo, em publicação no Instagram, admitiu não estar nas melhores condições físicas durante a disputa da semifinal do Campeonato Pernambucano, quando o Santa Cruz acabou eliminado diante do Sport, pelo placar de 3x0 no agregado.

Contudo, iniciando a preparação para a disputa da Série D nesta quarta-feira (19), o jogador projeta a equipe tricolor pronta para a conquista do 'nosso grande objetivo na temporada'.

Dias após a eliminação na semifinal do Campeonato Pernambucano, Thiago Galhardo se pronunciou sobre o sentimento do elenco após a derrota. O experiente centroavante refletiu que é momento de saber lidar com a dor do revés e utilizá-las como motivação.

"Uma das coisas mais importantes da vida é saber lidar com as adversidades, tirar as melhores lições delas e sempre as usar como motivação", iniciou.

"Estamos chateados com a eliminação, porém, com total certeza, voltaremos mais fortes e preparados para encarar o nosso grande objetivo na temporada, a disputa da Série D", afirmou.

Quando chegou ao Recife, Galhardo admitiu que estava há muito tempo sem treinar. Assim que se apresentou, o jogador projetou estar à disposição na fase final do Pernambucano.

Nos dois duelos da semi contra o Sport, o atleta entrou no intervalo dos dois jogos e soma um pouco mais de 90 minutos. Contudo, o atacante não se mostrou em condições de influenciar dentro de campo para classificar o Santa Cruz.

"Mesmo não estando na minha melhor condição física, fiz questão de estar à disposição e lutar por essa camisa nas semifinais. Podem ter certeza de que vou seguir comprometido da mesma forma com esse projeto e esse grupo até o fim!".

Veja também