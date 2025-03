A- A+

Futebol Galhardo responde provocação de torcedor do Sport nas redes sociais: "você é um m..." Atacante do Santa Cruz ameaçou rubro-negro que fez postagem sobre o fato de o irmão do atleta, Gabriel Galhardo, estar em negociação com o Tricolor

O atacante Thiago Galhardo, do Santa Cruz, não gostou de uma postagem de um influenciador do Sport que ironizou o fato de o Tricolor estar negociando com o irmão do jogador, o volante Gabriel Galhardo. O centroavante coral chegou a fazer até ameaças, pedindo o endereço do rubro-negro e dizendo que "queria ver se ele era homem para falar na cara".

A postagem do torcedor foi a seguinte:"em breve a mamãe Galhardo deve aparecer como responsável por chefiar a psicologia do clube e o Papai Galhardo chega como diretor de futebol. Esse Santinha não tem jeito mesmo. Hahahahha", publicou o torcedor, com uma foto do atleta.

Thiago Galhardo ameçada torcedor do Sport no Instagram

Em resposta, Galhardo ameaçou o influenciador dizendo que queria encontrá-lo. "Quem souber o endereço desse m... me avisa. Quero ver se ele é "homem" de falar alguma coisa da minha mãe ou do meu irmão na minha cara. Você é um m..., seu m... #Recompensa".

"Você é um m.... @tiagodominguesscr você é um m..., não sustenta o que fala. Mas eu não dependo de ninguém. EU VOU ATRÁS DE VOCÊ. SE tu é HOMEM, quero ver, SUSTENTA. Em breve eu vou na sua porta, EU VOU METER A MÃO NA SUA CARA. Nunca mais fale da minha MÃE, e sirva pra quem quiser. SUSTENTA", continuou.

A reação de Thiago Galhardo fez com que o influenciador do Sport, horas depois, publicasse um vídeo pedindo desculpas. O post foi apagado.

