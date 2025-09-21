A- A+

futebol Gallardo confia em virada do River Plate sobre o Palmeiras: 'Difícil, não impossível' "Se fizermos um bom jogo e encontrarmos boas soluções coletivas, teremos uma chance", disse

Sem contar com seus titulares, o River Plate foi derrotado pelo Atlético Tucumán por 2 a 0, no sábado, pelo Campeonato Argentino, mas o resultado não parece ter incomodado o técnico Marcelo Gallardo, que minimizou a derrota e praticamente só abordou a partida com o Palmeiras, na quarta-feira, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores, em sua coletiva de imprensa pós-jogo.

Depois da derrota por 2 a 1 para o time alviverde, em Buenos Aires, o treinador admitiu que a equipe argentina se encontra em posição difícil, mas ressaltou que a diferença de gols é pequena e que o River Plate tem totais condições de reverter a situação no Allianz Parque.

"Se fizermos um bom jogo e encontrarmos boas soluções coletivas, teremos uma chance. Temos de pensar que é possível, que a diferença é de apenas um gol. E vamos jogar com a determinação que precisamos", disse Gallardo. "É um grande desafio, mas vamos nos preparar com a energia necessária para reverter o resultado", acrescentou, enaltecendo o conjunto de Abel Ferreira

"(O Palmeiras) é um dos fortes candidatos (ao título), vem mostrando que é uma das grandes potências da América do Sul. Mas, apesar da desvantagem, não é algo que não possamos alcançar", afirmou o treinador. "Essas partidas contra times do mesmo nível que o seu são uma grande oportunidade. Parece difícil, impossível, mas é um belo desafio."

Gallardo também minimizou o impacto do gramado sintético do Allianz Parque. "O campo é diferente, mas já jogamos lá antes e sabemos o que vamos enfrentar. É um campo rápido, em que não estamos acostumados a jogar, mas não vai atrapalhar a nossa preparação", comentou, mostrando o caminho para tentar reverter o placar e avançar às semifinais.

"Precisamos fazer uma boa preparação mental, ir ao Brasil e vencer, não temos outra escolha. Teremos de enfrentar o Palmeiras bem recuperados, não só física, mas também mentalmente, para ter a chance de virar um jogo decisivo. Será difícil, mas não impossível. Voltaremos aos treinos amanhã (domingo) à tarde e estaremos prontos para quarta-feira."

