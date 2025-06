A- A+

FUTEBOL INTERNACIONAL Gallardo lamenta empate e tem problemas no River para decisão com a Inter: 'Copo meio cheio' Técnico Marcelo Gallardo terá importantes desfalques na decisão da próxima quarta-feira

Os tantos gols desperdiçados no empate por 0 a 0 com o Monterrey no sábado custaram a classificação antecipada do River Plate às oitavas de final do Mundial de Clubes. O tropeço ainda trouxe problemas para o técnico Marcelo Gallardo, que terá importantes desfalques na decisão com a Inter de Milão, na quarta-feira.

Além de não se garantir matematicamente, o time argentino ainda chegará na rodada final, no Lumen Field, em Seattle, sob pressão de poder perder uma das duas vagas do grupo, no qual lidera no saldo de gols. Derrota para os italianos, favoritos na chave e com os mesmos quatro pontos, combinada com triunfo do Monterrey (soma dois) diante do japonês Urawa Reds, pode derrubar o River Plate ao terceiro posto.

"O que observei da nossa equipe foi uma clara superioridade em muitos momentos, com uma postura irrepreensível. Era uma equipe enérgica e com uma boa mentalidade. Estava claro que tínhamos presença para jogar. Fica o gosto amargo de não ter marcado o gol que nos daria a classificação, não há nada que nos culpe além disso", lamentou Gallardo, que perdeu o experiente volante Enzo Pérez e o meia Galoppo, suspensos pelo segundo cartão amarelo, além de Castaño, que foi expulso, para a partida com a Inter.

"Hoje (sábado) merecemos vencer. Nosso nível foi melhor e faremos o mesmo no próximo jogo", garantiu, ao mesmo tempo que mostra certa preocupação. "Mas vejo o copo meio cheio porque, se você olhar os placares, todos os clubes, todos os times tiveram seus problemas. Foi difícil para a Inter vencer, foi difícil para o Monterrey também, então, para o nosso terceiro jogo, vamos apostar no que temos de melhor e ser otimistas."

O River Plate necessita somente de um empate com os italianos para avançar de fase. E a igualdade até pode dar a vaga no topo, desde que o Monterrey não faça vantagem de mais de dois gols contra o Urawa Reds. Ocorre que as chances desperdiçadas também deixam o comandante irritado. O colombiano Borja foi cobrado por torcedores, por exemplo.

"Ficamos com a sensação de ter sido superiores. O Monterrey quase não nos deu chutes a gol no segundo tempo, e tivemos chances de vencer. Só precisávamos finalizar com um gol e vencer", avaliou. "Todos lutaram para vencer, vencemos o primeiro jogo e impusemos nossa vontade no segundo. Tenho que manter a calma e a compostura e avaliar a situação. É ótimo ficar bravo quando você não ganha, eu adoro isso. Não gosto que meus jogadores fiquem insatisfeitos quando não vencem. Eles estavam ansiosos para se classificar hoje", completou.

Há uma chance de Gallardo adiantar o meia Mastantuono para o ataque contra a Inter de Milão. Ele também não descarta a manutenção do esquema com três volantes de marcação. Mesmo com essa escalação, o River Palte foi superior ao Monterrey e criou bastante.





