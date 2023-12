A- A+

Deepfake Galvão Bueno alerta para vídeo com uso fake de sua voz: 'Muito perigoso' Narrador diz que foi usada inteligência artificial para construir frases atacando o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues

O narrador Galvão Bueno afirmou nesta terça-feira (05) que foi vítima de um vídeo com o uso falso de sua voz nas redes sociais. Segundo Galvão, foi usada inteligência artificial para simular um comentário da crise política vivida pela CBF.

"Amigos das redes sociais, milhões de amigos das redes sociais. Normalmente eu abro com um sorriso, mas o assunto hoje é sério, triste e muito perigoso. A gente vai vendo o que as pessoas sem caráter, sem nível, são capazes de fazer. Na briga que está existindo de gente antiga contra a CBF, criaram um vídeo e usaram inteligência artificial para uma montagem com a minha voz de coisas que eu nunca disse nem nunca diria", diz o narrador.

Ele postou um trecho do vídeo, em que a voz chama o presidente Ednaldo Rodrigues de "Ednóquio" e faz uma insinuação sobre possíveis punições ao futebol brasileiro. Galvão negou que tenha dito isso:

"Quero deixar muito claro que nego com todas as minhas forças que seja a minha voz gravada e que eu tenha falado essas coisas".



