Galvão Bueno critica escolha de Diniz: 'Como puderam chegar a essa decisão?'

A escolha de Fernando Diniz como técnico interino da seleção, ao mesmo tempo em que acumula a função de comandar o Fluminense, polarizou o debate na última terça-feira. Um dos críticos à escolha é o ex-narrador Galvão Bueno, que expressou a insatisfação em um vídeo publicado em seu canal do Youtube.

—O Fernando Diniz é um técnico autoral, ele tem um jeito próprio de jogar futebol. Além da posse de bola, além do tiki-taka, do toque de bola, os jogadores giram de posição, ele é autoral. O jeito que ele pensa o futebol não tem nada a ver com o que o Ancelotti pensa o futebol. Então eu fico pensando: quem é que está pensando na CBF para tomar essas atitudes? Como puderam chegar a essa decisão? Não consigo entender, não dá para entender — afirmou Galvão.

No vídeo que confirmou o anúncio de Diniz como treinador da seleção, Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, ressaltou a confiança no trabalho do treinador.

— Fiz uma escolha à altura do que merece o torcedor brasileiro, considerando o cenário atual. Acompanho a carreira de Fernando Diniz desde o início e considero que ele é parte de uma nova e promissora geração de treinadores que está crescendo no Brasil. Admiro sua maneira de enxergar o futebol, que se assemelha com o estilo dos mais importantes treinadores do mundo. Temos pela frente o desafio das eliminatórias da Copa do Mundo — declarou.

