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Futebol Galvão Bueno deseja boa recuperação a Luis Roberto: 'Amigo dos mais queridos' Narrador foi diagnosticado com neoplasia localizada na região cervical e ficará de fora da cobertura da Copa do Mundo para tratamento médico

O narrador esportivo Galvão Bueno usou as redes sociais para desejar boa recuperação ao companheiro de profissão Luis Roberto, que foi diagnosticado com neoplasia localizada na região cervical.

"Meu querido Luis Roberto!! A vida nos traz momentos difíceis!! Mas tenho certeza que vc terá mais uma grande vitória!! Que Deus te abençoe e ilumine os caminhos de sua recuperação!! Estarei aqui, sempre ao seu lado!! Ao lado de um grande ser humano, grande profissional e amigo dos mais queridos!! Te amo, Luis!! Volte bem e rápido!! ", declarou, na rede X.

Ainda na fase final de avaliação para o tratamento médico adequado, o narrador precisará ficar de fora das próximas transmissões de jogos, incluindo os jogos da Copa do Mundo para realizar o tratamento. A informação foi divulgada nesta terça-feira (7).

Luis Roberto havia assumido o posto de narrador principal da Globo após a saída de Galvão, e iria para a primeira cobertura da Copa do Mundo na posição.

Confira declaração de Luis Roberto

“Depois do susto, está tudo sob controle. Tenho ao meu lado o que a ciência tem de melhor. Melhores médicos, hospitais. Tenho uma família amorosa seguindo ao meu lado. Em quase 40 anos na Globo, aprendi que essa casa jamais desampara os seus. Estou plenamente amparado por todo nosso time. Ficar ausente por esse período que engloba a Copa é um desafio enorme, mas o maior de todos é vencer esta etapa. Esse é o meu foco. Com fé em Deus e na ciência, em breve estaremos de volta à vida normal. Obrigado a todos por tanto carinho e apoio”, declarou Luis Roberto.

A última partida narrada por Luis Roberto na TV Globo foi a vitória do Flamengo por 3 a 1 no Santos, no Maracanã, neste domingo, 5. O narrador tem 64 anos. Ele iniciou a carreira em rádios paulistas, antes de se tornar narrador da TV Globo, em 1998.

A neoplasia é uma proliferação desordenada e anormal de células no organismo, podendo resultar na formação de massas ou tumores, que podem ser classificados como benignos ou malignos — desenvolvendo para um possível câncer.

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