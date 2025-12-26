A- A+

ESTÁVEL Galvão Bueno permanece internado com quadro estável Narrador esportivo de 75 anos, foi internado na noite da última quarta-feira (24), após passal mal

O narrador esportivo Galvão Bueno, de 75 anos, permanece internado na Santa Casa de Londrina, com quadro estável.



Ele deu entrada nesta quinta-feira, após se sentir mal na noite de Natal. Segundo a família, ele está em observação e passou por exames.





Galvão comemorava o Natal em Londrina, onde tem residência. Como teve um quadro recente de pneumonia, os médicos acharam melhor ele ir ao hospital e passar por exames.

A família ainda não informou quando ele terá alta.

