ESTÁVEL

Galvão Bueno permanece internado com quadro estável

Narrador esportivo de 75 anos, foi internado na noite da última quarta-feira (24), após passal mal

Galvão Bueno segue internado, mas quadro é estávelGalvão Bueno segue internado, mas quadro é estável - Foto: Reprodução/Instagram

O narrador esportivo Galvão Bueno, de 75 anos, permanece internado na Santa Casa de Londrina, com quadro estável.

Ele deu entrada nesta quinta-feira, após se sentir mal na noite de Natal. Segundo a família, ele está em observação e passou por exames.

 

Galvão comemorava o Natal em Londrina, onde tem residência. Como teve um quadro recente de pneumonia, os médicos acharam melhor ele ir ao hospital e passar por exames.

A família ainda não informou quando ele terá alta.

