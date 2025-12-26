ESTÁVEL
Galvão Bueno permanece internado com quadro estável
Narrador esportivo de 75 anos, foi internado na noite da última quarta-feira (24), após passal mal
O narrador esportivo Galvão Bueno, de 75 anos, permanece internado na Santa Casa de Londrina, com quadro estável.
Ele deu entrada nesta quinta-feira, após se sentir mal na noite de Natal. Segundo a família, ele está em observação e passou por exames.
Leia também
• Após passar mal na noite de Natal, Galvão Bueno é internado em hospital em Londrina
• Com pneumonia viral, Galvão Bueno tem evolução e deixa UTI em São Paulo
Galvão comemorava o Natal em Londrina, onde tem residência. Como teve um quadro recente de pneumonia, os médicos acharam melhor ele ir ao hospital e passar por exames.
A família ainda não informou quando ele terá alta.