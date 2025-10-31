Sex, 31 de Outubro

Copa do Mundo 2026

Com retorno de Galvão Bueno, SBT e N Sports confirmam transmissão da Copa do Mundo de 2026

Ao todo, as emissoras transmitirão 32 jogos da Mundial, incluindo os da Seleção Brasileira

Trofeu da Copa do Mundo Trofeu da Copa do Mundo  - Foto: AFP PHOTO/FABRICE COFFRINI

O SBT e a N Sports confirmaram, na manhã desta sexta-feira (31), a aquisição dos direitos de transmissão da Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá. 

Ao todo, serão 32 jogos transmitidos, incluindo todas as partidas da Seleção Brasileira, independentemente da fase da competição.

A forma de transmissão será no modelo simulcast, ou seja, as emissoras compartilharão a mesma equipe em cada transmissão, oferecendo ao público a opção de assistir à partida na TV aberta (SBT) e nos canais lineares de TV por assinatura.

Esta será a quinta edição de Copa do Mundo a ser exibida pelo SBT. Anteriormente, a emissora transmitiu os Mundiais de 1986, no México; de 1990, na Itália; de 1994, nos Estados Unidos; e de 1998, na França.

Já para a N Sports, o evento será exibido pela primeira vez pelo canal por assinatura.

O contrato para a Copa do Mundo de 2026 foi assinado através de um sublicenciamento com a LiveMode no mercado brasileiro. Segundo comunicado do SBT, os detalhes completos do projeto, assim como toda a equipe que participará das transmissões, serão revelados em breve.

Retorno de Galvão Bueno
A transmissão da copa também contará com o retorno de Galvão Bueno, sócio da N Sports, na narração de jogos da Copa do Mundo, incluindo os da Seleção Brasileira.

O narrador voltará a narrar os jogos do Mundial após ter dito que a Copa de 2022 seria o seu último trabalho na competição.

“É uma emoção que se renova a cada Copa. São mais de cinco décadas contando as histórias que fazem o coração do torcedor brasileiro bater mais forte. Estar mais uma vez presente neste espetáculo mundial junto com a Seleção Brasileira - depois de narrar o Tetra e o Penta -, e agora ao lado da N Sports e do SBT, é um privilégio e uma responsabilidade imensa. Tudo isso é fruto de muito trabalho, dedicação e de uma parceria construída com confiança e paixão pelo que fazemos”, afirmou Galvão.

O jornalista Tiago Leifert, que atualmente narra no SBT, também está confirmado para a cobertura do Mundial.

“Estou muito ansioso para fazer a Copa no SBT e aproveitar o DNA da empresa e a estrutura que temos aqui. Nós do Esporte já estamos pensando dia e noite em como ser a melhor alternativa para o público e para o mercado. Vamos surpreender, tenho certeza”, afirmou.

Outros canais de transmissão
Com a confirmação de mais dois canais de transmissão da Copa do Mundo, o Brasil agora conta com seis opções para assistir à competição.

Além do SBT e da N Sports, também transmitirão o Mundial a TV Globo (55 jogos), o SporTV (55 jogos), O Globoplay (55 jogos) e a Cazé TV (todos os jogos). 

Com informações da assessoria

