Copa do Mundo 2026 Com retorno de Galvão Bueno, SBT e N Sports confirmam transmissão da Copa do Mundo de 2026 Ao todo, as emissoras transmitirão 32 jogos da Mundial, incluindo os da Seleção Brasileira

O SBT e a N Sports confirmaram, na manhã desta sexta-feira (31), a aquisição dos direitos de transmissão da Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá.

Ao todo, serão 32 jogos transmitidos, incluindo todas as partidas da Seleção Brasileira, independentemente da fase da competição.

A forma de transmissão será no modelo simulcast, ou seja, as emissoras compartilharão a mesma equipe em cada transmissão, oferecendo ao público a opção de assistir à partida na TV aberta (SBT) e nos canais lineares de TV por assinatura.

Esta será a quinta edição de Copa do Mundo a ser exibida pelo SBT. Anteriormente, a emissora transmitiu os Mundiais de 1986, no México; de 1990, na Itália; de 1994, nos Estados Unidos; e de 1998, na França.

Já para a N Sports, o evento será exibido pela primeira vez pelo canal por assinatura.

O contrato para a Copa do Mundo de 2026 foi assinado através de um sublicenciamento com a LiveMode no mercado brasileiro. Segundo comunicado do SBT, os detalhes completos do projeto, assim como toda a equipe que participará das transmissões, serão revelados em breve.

Retorno de Galvão Bueno

A transmissão da copa também contará com o retorno de Galvão Bueno, sócio da N Sports, na narração de jogos da Copa do Mundo, incluindo os da Seleção Brasileira.

O narrador voltará a narrar os jogos do Mundial após ter dito que a Copa de 2022 seria o seu último trabalho na competição.

“É uma emoção que se renova a cada Copa. São mais de cinco décadas contando as histórias que fazem o coração do torcedor brasileiro bater mais forte. Estar mais uma vez presente neste espetáculo mundial junto com a Seleção Brasileira - depois de narrar o Tetra e o Penta -, e agora ao lado da N Sports e do SBT, é um privilégio e uma responsabilidade imensa. Tudo isso é fruto de muito trabalho, dedicação e de uma parceria construída com confiança e paixão pelo que fazemos”, afirmou Galvão.

O jornalista Tiago Leifert, que atualmente narra no SBT, também está confirmado para a cobertura do Mundial.

“Estou muito ansioso para fazer a Copa no SBT e aproveitar o DNA da empresa e a estrutura que temos aqui. Nós do Esporte já estamos pensando dia e noite em como ser a melhor alternativa para o público e para o mercado. Vamos surpreender, tenho certeza”, afirmou.

Outros canais de transmissão

Com a confirmação de mais dois canais de transmissão da Copa do Mundo, o Brasil agora conta com seis opções para assistir à competição.

Além do SBT e da N Sports, também transmitirão o Mundial a TV Globo (55 jogos), o SporTV (55 jogos), O Globoplay (55 jogos) e a Cazé TV (todos os jogos).

Com informações da assessoria

