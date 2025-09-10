Qui, 11 de Setembro

Futebol

Galvão Bueno vai narrar jogos da Copa no SBT, diz jornal

Narrador, ex-Globo, será a voz das partidas da Seleção Brasileira no Mundial

Galvão Bueno vai narrar a Copa de 2026 no SBTGalvão Bueno vai narrar a Copa de 2026 no SBT - Foto: Reprodução/Instagram

O narrador Galvão Bueno, ex-Globo, fechou um acordo com o SBT para narrar os jogos da Copa do Mundo de 2026. Ele será a voz das partidas do Brasil na competição, além de ficar responsável pelos principais duelos de mata-mata, incluindo a final. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

Galvão comanda atualmente um programa na Band e tem projetos também com a Primevideo. Segundo o jornal, o narrador ainda não teria comunicado oficialmente à emissora sobre o acero com o SBT.

Além da emissora comandada pela família Abravanel, a Globo também vai exibir a Copa do Mundo, assim como a CazéTV.

