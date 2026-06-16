Gana recorre à justiça canadense por visto do volante Thomas Partey, acusado de estupro
Ministro das Relações Exteriores de Gana classificou a decisão como "arrogante e extremamente injusta"
O governo de Gana recorreu a um tribunal federal canadense nesta terça-feira (16), buscando reverter a recusa de Ottawa em conceder um visto para a Copa do Mundo de 2026 ao jogador Thomas Partey, que responde a um processo no Reino Unido sob acusações de estupro e agressão sexual.
A emissora pública canadense CBC informou que a audiência estava marcada para a manhã desta terça e que Gana havia solicitado uma liminar que poderia permitir a Partey jogar contra o Panamá, em Toronto, na quarta-feira, em uma partida do Grupo L.
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O ministro das Relações Exteriores de Gana, Sam Okudzeto Ablakwa, classificou a decisão do Canadá como "arrogante e extremamente injusta" e descreveu Partey como "um membro fundamental da seleção principal de Gana".
Acra enviou uma nota oficial de protesto a Ottawa em relação a essa medida e solicitou formalmente que o Canadá reconsiderasse a decisão, disse Ablakwa.
O Ministério das Relações Exteriores do Canadá não respondeu a uma consulta sobre sua posição em relação ao protesto vindo de Gana.
Partey é meio-campista do Villarreal e já atuou pelo Arsenal.
O jogador se declarou inocente de sete acusações de estupro e uma de agressão sexual, decorrentes de denúncias feitas por quatro mulheres diferentes entre 2020 e 2022, pelas quais será julgado no ano que vem no Reino Unido.
O técnico da seleção de Gana, o português Carlos Queiroz, declarou nesta terça-feira em Toronto que a equipe estará pronta, seja qual for a decisão do tribunal canadense.
"Não há motivo para comentar. O assunto está em andamento", afirmou Queiroz.
"Meu trabalho é jogar com as cartas que me foram dadas. Estamos aguardando uma decisão. Quando ela for tomada, estaremos prontos", acrescentou o treinador, evitando qualquer comentário sobre as possíveis consequências da ausência de Partey.
A seleção ganesa estabeleceu seu campo-base nos Estados Unidos, na Bryant University, em Boston.
Partey estará apto a disputar as próximas partidas de Gana pelo Grupo L contra a Inglaterra e a Croácia, ambas nos Estados Unidos.