Gana perde em sua estreia na Copa Africana de Nações; Egito e Nigéria só empatam

Numa emocionante segunda jornada da Copa Africana de Nações, Gana perdeu neste domingo (14) nos últimos instantes por 2 a 1 para Cabo Verde, enquanto o Egito foi salvo por seu astro Mohamed Salah, empatando com um pênalti também no fim contra a seleção de Moçambique (2x2), e a Nigéria ficou no 1 a 1 com Guiné Equatorial.

Em Abidjan, na Costa do Marfim, Cabo Verde conquistou o primeiro lugar do grupo B graças a um gol nos descontos (90'+2) de Garry Rodrigues, aproveitando uma saída errada do goleiro Richard Ofori, que já havia feito várias defesas decisivas para a sua equipe.

Os 'Tubarões Azuis' mereceram a vitória, após dominarem grande parte do jogo, contra um adversário teoricamente superior.

Cabo Verde abriu o placar com um gol de Jamiro Monteiro (17') e Alexander Djiku (56') empatou para os 'Black Stars'.

Nos minutos finais, quem entrou em campo pela seleção de Gana foi André Ayew, que se aproxima do recorde de jogos na CAN com a sua 35ª participação, ficando a um do ex-capitão camaronês Rigobert Song, hoje treinador dos 'Leões Indomáveis'.

Na próxima partida, Gana vai enfrentar na quinta-feira o Egito, em um duelo entre os dois favoritos do grupo B, mas que vivem uma situação delicada já na segunda rodada.

Salah salva o Egito

O Egito, com um gol no fim do astro do Liverpool Mohamed Salah, evitou uma grande decepção em sua estreia na Copa Africana ao salvar um empate (2x2) contra a modesta seleção de Moçambique.

Perdendo por 2 a 1 até o final do tempo regulamentar, os 'faraós' conseguiram empatar nos últimos instantes graças a um pênalti convertido por Salah (90'+6), depois de terem aberto o placar aos 2 minutos com um gol de Mostafa Mohamed.

Witi (55') e Clésio Bauque (58') viraram para os 'Mambas' no segundo tempo e estiveram muito perto de conquistar a primeira vitória na Copa Africana, mas mantiveram a série de 13 jogos sem vencer na competição.

Salah salvou o Egito, mas não foi uma estreia convincente do maior campeão da história do torneio.

Nesta edição na Costa do Marfim, os Faraós tentam conquistar o oitavo título, o primeiro desde 2010. Naquele ano, o astro do Liverpool ainda não havia estreado com a camisa da seleção de seu país.

O próximo jogo dos egípcios será contra Gana na quinta-feira, dia 18, enquanto Moçambique enfrenta Cabo Verde, no dia seguinte.

Guiné Equatorial empata com Nigéria

A Nigéria de Victor Oshimen, uma das candidatas ao título, protagonizou a primeira surpresa da atual edição da Copa Africana ao não passar do empate (1-1) com a Guiné Equatorial, num jogo do grupo A.

Foi exatamente o astro do Napoli quem salvou as 'Águias' ao empatar a partida apenas dois minutos depois de Iban Salvador marcar para os guineenses equatoriais, aos 36 minutos.

Os nigerianos (vencedores do torneio em 1980, 1994 e 2013) dominaram e criaram diversas chances que poderiam ter garantido o triunfo, mas foram muito imprecisos diante do gol defendido por Jesús Owono.

A Nigéria sofreu um golpe no meio do primeiro tempo, quando o meio-campista Alhassan Yusuf – que se juntou à seleção às vésperas do torneio no lugar do lesionado Wilfred Ndidi, deixou o campo machucado.

Osimhen desperdiçou uma grande chance de colocar sua equipe na frente aos 76 minutos de jogo, quando ficou cara a cara com Ewono e chutou longe do alcance do goleiro, mas para fora.

Neste grupo A da CAN, a Costa do Marfim é líder com 3 pontos depois de vencer no sábado Guiné Bissau por 2 a 0 no jogo inaugural.

Jogos desta segunda-feira e onde assistir

Mais três jogos dão segmento à primeira rodada da Copa Africana de Nações nesta segunda (15). Em partida válida pelo Grupo C, o atual campeão, Senegal, inicia sua trajetória em busca do bi contra a Gâmbia, às 11h. O jogo da seleção do craque Sadio Mané terá transmissão do Bandplay, no streaming, e do site da Band.

Outro jogo válido pelo Grupo C será o de Camarões contra Guiné. A partida acontece às 14h e terá transmissão exclusiva da Band, na TV aberta.

Fechando o dia, Argélia e Angola se enfrentam em partida válida pelo Grupo D. Os argelinos, que têm o ex-Manchester City, Riyad Mahrez, como destaque, entram em campo às 17h e terão a partida transmitida pelo Bandplay.

