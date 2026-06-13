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COPA DO MUNDO Gana protesta contra o Canadá após negativa de visto de meia do Villarreal para a Copa do Mundo O governo do país emitiu, por meio do Ministério das Relações Exteriores, um comunicado oficial em repúdio à ação do governo canadense

O governo de Gana emitiu um protesto neste sábado (13), por meio do Ministério das Relações Exteriores, se posicionando sobre a recusa do visto do jogador da seleção africana, Thomas Partey. Impedido de entrar no Canadá, o meia do Arsenal está fora do jogo de estreia de seu País na Copa do Mundo.

"O Governo da República do Gana expressa as suas fortes reservas relativamente à decisão autoritária e extremamente injusta do Canadá de recusar o pedido de residência temporária do Sr. Thomas Teye Partay", diz parte do texto do comunicado de imprensa.

Segundo o jornal francês "Le Parisien", o visto de Thomas Partey foi recusado pelas autoridades de imigração canadenses com base na subseção A36(1)(c) da Lei de Imigração e Proteção de Refugiados, que estipula que um cidadão estrangeiro não pode ser admitido no Canadá se tiver cometido uma infração em outro país que, no Canadá, constituiria um crime punível com pelo menos dez anos de prisão.

Com a decisão, o jogador, que atualmente defende as cores do Villarreal, da Espanha, não poderá viajar para Toronto, no Canadá. A seleção ganesa estabeleceu sua base de preparação nos Estados Unidos, na Universidade Bryant, em Boston.

Entenda o caso

O jogador teria cometido o crime contra três mulheres entre os anos de 2021 e 2022, de acordo com a polícia inglesa, e indiciado por seis acusações. Vale lembrar, porém, que ele ainda não foi condenado, mas detido, na época, de maneira preventiva. Posteriormente, foi solto e aguardava o andamento do caso em liberdade.

Conforme noticiado pelo "The Athletic", a Fifa confirmou a impedição de Partey para a partida de 17 de junho. "Pois seu pedido foi recusado pelo governo canadense", informou a entidade, que seguiu. "A Fifa não está envolvida nos processos de imigração dos países anfitriões, incluindo a análise de vistos". Em suma, a responsabilidade é do governo das nações-sede.

Apesar de ter sido barrado no Canadá, Bartey conseguiu entrar em Washington, nos Estados Unidos, de onde viajou para Rhode Island, Estado em que sua seleção instalou o centro de treinamento.

Integrante do Grupo L, Gana faz a sua estreia nesta quarta-feira, 17, no Toronto Field, contra a seleção do Panamá. O segundo compromisso está marcado para Boston, 23, contra a Inglaterra. A partida que encerra a fase de classificação da competição está marcada para a Filadélfia, 27, diante da Croácia

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