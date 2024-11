Programa Ganhe o Mundo 2024 divulga resultado final

A- A+

A lista final com os nomes dos candidatos aprovados pelo Programa Ganhe o Mundo (PGM) já está disponível no site www.avalia.org.br. Ao todo, 918 estudantes da Rede Estadual foram selecionados para intercâmbios no Canadá, Estados Unidos e Chile. Além da homologação do resultado definitivo, também é possível conferir a classificação dos candidatos aprovados.

Na primeira chamada de embarque, o Governo de Pernambuco, através da Secretaria de Educação e Esportes (SEE), contemplou 900 estudantes com 400 bolsas de estudos para o Canadá, 300 para os Estados Unidos e 200 para o Chile. Já na segunda chamada, 18 candidatos foram contemplados com vagas adicionais, sendo 10 para o Canadá, três para os Estados Unidos e cinco para o Chile.

Os candidatos que conseguiram o resultado “classificado e convocado para o embarque” serão convocados pela SEE através de e-mail e mensagens via WhatsApp para realização dos procedimentos de preenchimento da vaga. Caso algum convocado não esteja apto ou desista do embarque, a pasta poderá entrar em contato com os candidatos que obtiveram o resultado “cadastro de reserva”, observando a ordem de classificação da listagem. O cadastro de reserva será válido apenas para esta edição do programa.

O Programa Ganhe o Mundo foi retomado neste ano pelo Governo de Pernambuco. Pela primeira vez, os 184 municípios do estado e o distrito de Fernando de Noronha terão pelo menos um estudante convocado. O PGM proporciona aos estudantes uma experiência no exterior, promovendo o desenvolvimento acadêmico e cultural dos participantes. Os selecionados vão cursar o correspondente a um semestre letivo (média de 18 semanas, de acordo com o país de destino), em escola de nível médio de um dos países, com data de embarque prevista para até março de 2025. Cada estudante receberá, do Governo do Estado, bolsas de manutenção durante a estadia fora do país.

