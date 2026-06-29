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Futebol

"Ganhou a equipe que merecia", celebra Bruno Guimarães após classificação

Brasil derrotou o Japão por 2x1, em Houston, pela segunda fase da Copa do Mundo

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Bruno Guimarães celebra gol de Martinelli pela SeleçãoBruno Guimarães celebra gol de Martinelli pela Seleção - Foto: Paul Ellis/AFP

Autor do passe para o gol de Gabriel Martinelli, que garantiu a vitória de virada do Brasil por 2x1, diante do Japão, em Houston, pela segunda fase da Copa do Mundo, o meia Bruno Guimarães valorizou o triunfo ao dizer que “ganhou a equipe que merecia”.

“Agora faltam quatro (jogos). Fiquei feliz demais, um momento especial para mim. Fazer um gol do jeito que foi é emocionante. Um duelo difícil, truncado, em que eles (japoneses) queriam apenas o contra-ataque e se defender. No final deu tudo certo e ganhou a equipe que merecia. É bom que a gente continue assim com esse espírito guerreiro”, afirmou.

O meia também explicou quais as orientações do técnico Carlo Ancelotti após a equipe sair atrás do placar. 

“No primeiro tempo, a gente tinha de pesar a área. Eles estavam compactados e não tínhamos espaço para jogar nas entrelinhas. Estava difícil de entrar. Pesamos a área e daí saíram os gols. Legal que quem veio do banco nos deu a classificação, que foi Martinelli, um cara sensacional”, declarou. 

"Vestir essa camisa é uma pressão fora do normal. Não se compara com qualquer clube do mundo. Hoje foi um jogo com a cara do Brasil, de não desistir nunca. Depois de jogo, se alguém duvidava, não duvida mais", completou.

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