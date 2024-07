Quem é o garoto de 14 anos que estreou na MLS e já está vendido ao Manchester City?

A- A+

A goleada do Philadelphia Union sobre o New England Revolution, por 5 a 1, na quarta-feira (17), pela Major League Soccer (MLS), foi marcada pela estreia de Cavan Sullivan, de apenas 14 anos.

O meia entrou aos 39 minutos do segundo tempo e se tornou o jogador mais jovem a disputar uma partida da MLS. O recorde anterior era o de Freddy Adu, em 2004, pelo DC United.

"É incrível. Não há sentimento igual a esse e ter o recorde agora é bem legal. Sei que a liga está ficando mais jovem, vou deter (a marca) por um tempo, mas quero desfrutar com certeza", comemorou Sullivan.

A estreia do meia aconteceu em março, diante da equipe B do New England Revolution, pela MLS Next Pro, que é a terceira divisão do campeonato nacional.

Welcome to the show, Cavan Sullivan.



The 14-year-old becomes the youngest player to debut in MLS history. pic.twitter.com/qbgjh4QRns — Major League Soccer (@MLS) July 18, 2024

Mas não é de hoje que Cavan Sullivan vem chamando a atenção. Pela seleção sub-15 dos Estados Unidos, o meia foi eleito o melhor jogador da última Concacaf.

As boas atuações chamaram a atenção de gigantes europeus, mas seu destino já está definido. Quando completar 18 anos, Sullivan vai se transferir para o Manchester City.

Existe a possibilidade de, quando completar 16 anos, o meia ser repassado ao Lommel SK, que disputa a segunda divisão da Bélgica e que também pertence ao Grupo City.

