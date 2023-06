Gato? Edson Ratinho, ex-Santa Cruz, apaga foto com vela de aniversário e explica brincadeira

A- A+

Ex-Santa Cruz, o lateral-direito Edson Ratinho fez aniversário nessa quarta-feira (31) e um detalhe no bolo chamou a atenção de torcedores nas redes sociais. O jogador postou uma foto com uma vela indicando que estava fazendo 43 anos, mas apagou em seguida e repostou novas imagens da festa, mas sem o item em cima do bolo. Na nova legenda, ele disse estar completando 37 anos.

À reportagem da Folha de Pernambuco, o atleta explicou que o que aconteceu foi uma brincadeira com o amigo e ex-jogador Rivaldo, que é nascido no Recife e acumula passagens pela Seleção Brasileira, Barcelona, Milan, Cruzeiro, Santa Cruz, Palmeiras e Corinthians, entre outros.

Foi na casa de Rivaldo, em Orlando, que Ratinho celebrou junto da família a chegada da idade nova.

“Rivaldo ficou brincando comigo e dizendo que eu tenho 43 anos. Ele arrumou as velas e me fez tirar foto com essa idade. Tive que postar, mas depois eu apaguei, porque, pela quantidade de mensagens que eu recebi em poucos minutos, não ia ter como explicar a todos”, disse.

No futebol, é conhecida como “gato” a atitude de um atleta mentir a idade para parecer mais jovem e poder jogar em categorias inferiores. Caracterizada como falsidade ideológica, a ação é considerada crime.

Em tom sério, o lateral Edson Ratinho afastou essa possibilidade, reafirmando o sentido de brincadeira com Rivaldo. “Nunca faria isso”, disse ele, sem clube atualmente.



