Futebol Gauto e Mangabeira juntos? Alisson lesionado? Náutico pode ter mudanças para jogo contra o Cruzeiro Técnico do clube, Dado Cavalcanti não descarta mudanças no meio para duelo da volta pela Copa do Brasil

O Náutico pode ter novidades no meio-campo para a partida contra o Cruzeiro, na próxima terça (25), no estádio Independência, pelo duelo da volta da terceira fase da Copa do Brasil - na ida, os pernambucanos ganharam por 1x0, nos Aflitos. O técnico Dado Cavalcanti estuda a possibilidade de escalar dois volantes de maior poder de marcação, acionando a dupla Jean Mangabeira e Juan Gauto.



No treinamento desta sexta (21), os atletas formaram a cabeça de área, com Souza mais adiantado. No trabalho anterior, foi Matheus Carvalho quem ficou à frente no meio. O trio de ataque permaneceu com Paul Villero, Kayon e Jael.



“É uma possibilidade grande. Nos acostumamos a jogar com um volante apenas na maioria dos jogos e, quando se coloca o segundo, talvez traga uma comoção sobre a mudança. Mas fizemos vários jogos com os dois presentes. Bons jogos, equilibrados até ofensivamente. Não deixamos de criar situações ofensivas por eles estarem presentes. Tivemos o jogo do São Bernardo, contra o Atlético/BA, contra o Vitória… Estou amadurecendo as ideias e essa é uma possibilidade grande de acontecer na terça”, afirmou Dado.





Preocupação



No trabalho desta tarde, o atacante Alisson Santos saiu com dores na perna esquerda e será avaliado pelo departamento médico do clube para saber se terá condições de integrar a lista de relacionados para o jogo contra o Cruzeiro.

