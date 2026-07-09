Gavi destaca Doku, projeta Marrocos na semi e sonha com gol de bicicleta contra a Argentina

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Às vésperas das quartas de final da Copa do Mundo, Gavi projetou o caminho que espera percorrer com a Espanha até a decisão do torneio.

O meio-campista elogiou Jérémy Doku, principal destaque da Bélgica, afirmou que gostaria de reencontrar Marrocos em uma eventual semifinal e revelou o sonho de marcar um gol de bicicleta contra a Argentina na decisão.



A primeira missão da seleção espanhola será diante dos belgas, nesta sexta-feira, às 16h (de Brasília), em Los Angeles. Apesar da confiança na equipe comandada por Luis de la Fuente, Gavi fez questão de destacar a qualidade do adversário, especialmente o atacante Doku.



"Para ser honesto, eu não conheço muito bem os jogadores porque não assisti a muitos jogos da Copa do Mundo (risos), mas acho que a estrela hoje é o Doku. Ele está no auge da forma. Eles têm um time excelente, senão não estariam nas quartas de final. Não deveríamos ficar surpresos e vamos tentar vencê-los."





Questionado sobre o possível caminho da Espanha até a final, o jogador afirmou que prefere enfrentar Marrocos caso a equipe africana elimine a França. A escolha tem um motivo especial: a eliminação espanhola para os marroquinos nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022.



"São duas equipes enormes, mas diria Marrocos, porque nos eliminaram no Qatar."



Gavi também revelou qual seria o desfecho ideal para o torneio. O meia disse que sonha disputar a decisão contra a Argentina de Lionel Messi e, de preferência, marcar um gol de bicicleta.



"Eu sonhei que fiz um gol de bicicleta na final da Copa do Mundo .. Mas isso são só sonhos. Tomara que se realize. Gostaria que fosse a Argentina por causa do Messi, mas, desde que cheguemos à final,não importa quem seja.."



Por fim, Gavi falou sobre sua postura dentro do elenco espanhol e afirmou que procura contribuir independentemente de começar ou não entre os titulares.



"Não consigo ficar calmo, o que significa que sou muito insistente e chato, honestamente, mas vivo assim. Sempre oferecerei minha contribuição quando o time precisar de mim, seja eu jogando ou não. No final das contas, acho que o importante é que estamos todos juntos e, se continuarmos assim, espero que cheguemos à final."

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