Futebol Internacional Gavi rompe ligamento do joelho, dá adeus à temporada e preocupa Barça e Espanha O meio-campista de 19 anos se machucou no último domingo (19), em partida das Eliminatórias para a Euro-2024

O meio-campista da seleção espanhola e do Barcelona Pablo Martín Páez Gavira 'Gavi' sofreu uma ruptura do ligamento do joelho direito, informou nesta segunda-feira (20) o Barça, o que significa que vai perder praticamente o restante da temporada.

Os exames aos quais o jogador foi submetido revelaram "uma ruptura completa do ligamento cruzado anterior do joelho direito e uma lesão associada ao menisco externo", explicou o Barcelo em um comunicado.

O jovem meia de 19 anos se machucou no domingo, na partida das Eliminatórias para a Euro-2024, em que a Espanha venceu a Geórgia por 3 a 1 no estádio José Zorrilla, em Valladolid.

Gavi fez um movimento forte com o joelho direito ao tentar dominar a bola, imediatamente colocando a mão na articulação com gestos evidentes de dor e apreensão.

O meio-campista espanhol deixou o campo aos prantos, sendo substituído por Oihan Sancet aos 25 minutos.

O gesto de Ferran Torres de comemorar o gol com a camisa de Gavi já apontava para o pior.

O Barça indicou que o jogador será submetido a uma cirurgia nos próximos dias, após a qual será publicado um novo relatório médico.

O clube catalão não especifica quanto tempo o jogador ficará afastado, mas, segundo a mídia local, Gavi poderá precisar de seis a oito meses de recuperação, o que significa que praticamente se despedirá da temporada.

Duro golpe para Espanha e Barça



"Estamos arrasados", disse o técnico da seleção espanhola, Luis de la Fuente, após o jogo contra a Geórgia, acrescentando que "Gavi estava perfeitamente bem para jogar a partida e foi azar".

A lesão é um duro golpe para o Barcelona e para a seleção espanhola.

O meio-campista é peça-chave do time azulgrana, com quem só ficou de fora em duas das dezessete partidas oficiais disputadas nesta temporada e ambas por estar suspenso.

Em quinze jogos com a camisa do Barça nesta campanha, Gavi marcou dois gols e deu uma assistência.

Em 'La Roja', Gavi, que todos os seus treinadores elogiam pela sua paixão e intensidade em campo, ele também é imprescindível.

Desde sua estreia pela Espanha nas semifinais da Liga das Nações contra a Itália em 6 de outubro de 2021 (vitória por 2 a 1), Gavi não perdeu nenhuma das 26 partidas seguintes que a Roja disputou, incluindo a Copa do Mundo do Catar-2022 , na maioria das vezes como titular.

A lesão coloca em sérias dúvidas a sua presença na Eurocopa da Alemanha (14 de junho a 14 de julho) no próximo ano e até nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 (26 de julho a 11 de agosto).

"Estamos com você, irmão! Sei que você voltará mais forte do que nunca. Muita força, Gavi!", incentivou seu companheiro de equipe Pedri em suas redes sociais, que só reapareceu no início do mês após superar uma lesão muscular que o havia deixado afastado desde agosto.

O Barcelona criou um espaço em seu site para que os torcedores possam enviar mensagens de apoio ao jovem meio-campista.

A grave lesão de Gavi também pode levar o Barça a contratá-lo na próxima janela de transferências, em janeiro, embora, entretanto, Fermín López, outro jovem jogador de 20 anos, deva ganhar espaço na equipe.

