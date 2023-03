A- A+

Copa do Nordeste Gedoz brilha e Santa Cruz derrota Sampaio Corrêa no Arruda Embalado por classificação na Copa do Brasil, Cobra Coral passou por duro adversário neste domingo (5)

Embalado pela classificação na Copa do Brasil, o Santa Cruz voltou a dar alegrias ao seu torcedor na noite deste domingo (5). Em confronto realizado com bom público no Arruda, pela 6ª rodada da Copa do Nordeste, o Tricolor recebeu o Sampaio Corrêa, e derrotou a equipe maranhense pelo placar de 3x1.

Felipe Gedoz, duas vezes, e Joécio, contra, fizeram para a Cobra Coral, enquanto Matheus Martins descontou para os visitantes. Com o resultado, a equipe pernambucana chegou à 5ª colocação do Grupo B, agora com oito pontos, e manteve uma invencibilidade de 13 partidas sem perder atuando em casa.

O primeiro tempo foi marcado por boas oportunidades para ambas as equipes no Arruda. Apesar de ir para o intervalo na frente no marcador, o Santa viu o Sampaio ser levemente superior. O clube maranhense era sólido nas investidas ofensivas e se não fosse o goleiro Michael, a vida tricolor teria sido diferente.

O arqueiro coral fez, pelo menos, duas grandes intervenções para garantir que o time da casa não fosse vazado. Na primeira, ele salvou em lance cara a cara com Vinícius Alves. Mais tarde, viu Pimentinha fazer grande jogada individual e teve que voar no ângulo direito para evitar o tento.

Mas, com o apoio da torcida, o Santa também incomodou o adversário. Em cabeçada, Daniel Pereira obrigou Luiz Daniel a trabalhar. Também pelo alto, Pipico viu sua cabeçada assustar os visitantes. Aos 43 minutos, porém, a sorte sorriu para a Cobra Coral. Em cobrança de falta, Gedoz viu sua finalização desviar em Rafael Vila e entrar no gol, para fazer 1x0.

À frente no placar, o time comandado pelo técnico Ranielle Ribeiro não deixou o Sampaio gostar do jogo e logo ampliou o marcador na volta do intervalo. Ainda aos três minutos, após jogada trabalhada, Gedoz recebeu de Marcos Vinícius e cabecebou no canto de Luiz Daniel.

Sem se abater, a Bolívia Querida passou a tomar conta da partida e assustou em finalização de Matheus Martins na trave. Em nova investida, contudo, diminuiu com seu camisa 7. Livre, Matheus Martins chutou cruzado para deixar os tricolores presentes no Arruda tensos.

Suportando a pressão visitante, o Santa chegou ao gol da vitória aos 29. Jefferson Feijão lançou na área e pressionado por Maranhão, Joécio jogou contra o próprio patrimônio para dar números finais ao encontro.

Ficha do jogo

Santa Cruz 3

Michael; Jefferson Feijão (Jadson), Ítalo Melo, Alemão e Marcus Vinícius; Daniel Pereira, Arthur, Felipe Gedoz (Marcelinho) e Anderson Ceará (Maranhão); Lucas Silva (Italo Silva) e Pipico (Gabriel Cardoso). Técnico: Ranielle Ribeiro.

Sampaio Corrêa 1

Luiz Daniel; Matheus Ludke, Allan Godói, Joécio e Vitinho; Emerson Souza (Luiz Otávio), Rafael Vila e Maurício; Pimentinha, Matheus Martins e Vinícius Alves (Rafael Furtado). Técnico: Felipe Conceição.

Estádio: Arruda (Recife/PE)

Árbitro: Adriano Barros (CE)

Assistentes: Jose Moracy e Camila Ferreira (ambos CE)

Gols: Felipe Gedoz, aos 43' do 1T e aos 3' do 2T, Joécio (contra), aos 29' do 2T (STA); Matheus Martins, aos 21' do 2T (SCO)

Cartões amarelos: Alemão, Italo Silva (STA); Rafael Vila, Emerson Souza, Allan Godói, Matheus Ludke (SCO)

Veja também

Campeonato Inglês Anotou a placa? Liverpool aplica goleada histórica sobre o United, pela Premier League