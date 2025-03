George Foreman deixa mansão de 10 milhões de dólares, com 12 banheiros e garagem para 64 carros

A- A+

O ex-boxeador George Foreman, que morreu aos 76 anos nesta sexta-feira, fez fortuna ao dar nome a uma linha de grill. Já fora dos ringues, em 2001, sua mansão foi construída, em Huffman, no Texas, Estados Unidos, onde passou a aposentadoria. O imóvel, de 45 acres — mais de 180 mil metros quadrados — tem instalações superlativas.

Dividida em três partes, com casa principal, casa para hóspedes e área de ginástica, a mansão avaliada em 10 milhões de dólares tem 6 quartos, 12 banheiros, além de uma piscina gigante na área interna. A instalação de lustres por toda a mansão também chama a atenção dos visitantes. Um lago, um mirante e até uma pista de ciclismo na propriedade são outros atrativos. Na garagem do imóvel, onde Foreman guardava uma coleção de dezenas de carros, há incríveis 64 vagas para automóveis. As informações são do portal The Mirror.





Em seu Instagram, o ex-boxeador chegou a compartilhar uma foto sua a bordo de um desses veículos, afirmando que um de seus passatempos favoritos era ficar olhando para carros clássicos. Segundo relatou Foreman, em entrevista compartilhada no canal do YouTube de Graham Bensinger, ele já havia perdido as contas quantos carros tinha, porque havia, segundo ele, os escondido da esposa por diferentes lugares. Mas o ex-atleta garantia que sua frota tinha mais de 50 automóveis antigos.

Na lista de carros, há um Corvette, uma Ferrari 360 Spider, um Fusca, um Ford GT e uma Ferrari F40, entre outros.

Nascido em 10 de janeiro de 1949 em Marshall (Texas), Foreman cresceu em Houston. Lenda no esporte, ele então transformou sua fama e personalidade amável em um negócio multimilionário de grills. Quando adolescente, flertou com o crime e abandonou a escola aos 16 anos. Nesta sexta-feira, ele morreu, conforme comunicado divulgado pela família, que não informou a causa da morte.

