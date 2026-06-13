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FÓRMULA 1

George Russell faz a pole do GP de Barcelona-Catalunha de F1

Piloto superou seu compatriota Lewis Hamilton e seu companheiro de equipe, o italiano Kimi Antonelli, líder do campeonato

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George Russell, piloto da MercedesGeorge Russell, piloto da Mercedes - Foto: Hector Retamal/AFP

O piloto britânico George Russell, da Mercedes, vai largar da pole position no Grande Prêmio de Barcelona-Catalunha de Fórmula 1, ao marcar o melhor tempo na classificação disputada neste sábado (13), no circuito de Montmeló.

Russell, que conquistou a décima pole de sua carreira, a terceira nesta temporada, superou seu compatriota Lewis Hamilton (Ferrari) e seu companheiro de equipe, o italiano Kimi Antonelli, líder do campeonato.

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