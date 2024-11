A- A+

AUTOMOBILISMO George Russell faz a pole position do GP de Las Vegas de F1 Russel dominou a classificação e terminou 98 milésimos à frente do espanhol Carlos Sainz (Ferrari), que vai largar em segundo

O piloto britânico George Russell (Mercedes) fez a pole position na madrugada deste sábado (em Brasília, noite de sexta-feira no horário local) para o Grande Prêmio de Las Vegas de Fórmula 1.

Russel dominou a classificação e terminou 98 milésimos à frente do espanhol Carlos Sainz (Ferrari), que vai largar da segunda colocação.

O holandês Max Verstappen (Red Bull) será o quinto no grid, uma posição à frente do britânico Lando Norris (McLaren), o rival que precisa superar na corrida para ser campeão do Mundial.

A terceira posição ficou o francês Pierre Gasly (Alpine), grande surpresa da classificação disputada na fria noite da cidade dos cassinos. O quarto foi o monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

sessão foi interrompida no final do Q2 devido a um acidente com o argentino Franco Colapinto (Williams).

O jovem piloto, que tentava ficar entre os dez melhores para avançar para o Q3, bateu no muro de proteção e causou vários danos em seu carro.

"Estamos muito arrasados, mas gratos por Franco estar bem. Foi devastador para a equipe após uma classificação difícil", escreveu a Williams em um comunicado publicado na rede social X.

"Nossa equipe terá uma longa noite, mas faremos o nosso melhor para voltar mais fortes amanhã", acrescenta a nota.

Caso a Williams consiga reparar o carro a tempo, Colapinto largará da 14ª posição.

O mexicano Sergio Pérez decepcionou mais uma vez e vai largar em 16º, o que complica a Red Bull na disputa pelo campeonato de construtores.

A McLaren, que além de Norris em sexto terá o australiano Oscar Piastri largando da oitava posição, lidera com 593 pontos, seguida pela Ferrari (2ª, 557 pontos) e pela Red Bull (3ª, 544 pontos).

A largada do GP de Las Vegas de F1 está programada para as 3h00 (horário de Brasília) de domingo. A corrida pode definir o quarto título mundial para Verstappen, que será campeão caso termine na frente de Norris ou com uma desvantagem de até dois pontos.



-- Grid de largada do Grande Prêmio de Las Vegas de Fórmula 1:

- 1ª fila:

George Russell (GBR/Mercedes)

Carlos Sainz (ESP/Ferrari)



- 2ª fila:

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)

Charles Leclerc (MON/Ferrari)



- 3ª fila:

Max Verstappen (HOL/Red Bull)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)



- 4ª fila:

Yuki Tsunoda (JAP/Racing Bulls-Red Bull)

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)



- 5ª fila:

Nico Hülkenberg (ALE/Haas-Ferrari)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)



- 6ª fila:

Esteban Ocon (FRA-Alpine-Renault)

Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari)



- 7ª fila:

Zhou Guanyu (CHN/Sauber-Ferrari)

Franco Colapinto (ARG/Williams-Mercedes)



- 8ª fila:

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)

Sergio Pérez (MEX/Red Bull)



- 9ª fila:

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)

Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)



- 10ª fila:

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

Valtteri Bottas (FIN/Sauber-Ferrari)

Veja também

FUTEBOL Botafogo tenta retomar vitórias para manter liderança do Brasileiro