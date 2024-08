George Russell faz melhor tempo no segundo treino livre e desbanca Lando Norris

A- A+

Depois de ver Lando Norris comandar a primeira sessão de treinamentos, o piloto da Mercedes George Russell assumiu o protagonismo na segunda tomada de tempos e cravou o melhor marca na segunda atividade envolvendo os pilotos da F-1 nesta sexta-feira (23) visando o GP da Holanda, que acontece no domingo.



O inglês andou em 1min10s702 sob um sol forte, que preominou durante todo o treino no circuito de Zandvoort, na Holanda. Oscar Piastri, da McLaren e Lewis Hamilton, da Mercedes, completaram as três primeiras posições.



Max Verstappen logo fez a melhor marca ao andar na casa de 1min12s191. McLaren, Mercedes e Ferrari também vieram em um ritmo forte com Lando Norris, Lewis Hamilton e Sergio Pérez.



Na atividade, alguns pilotos tiveram problema de aderência na pista e precisaram ir para os boxes. Verstappen chegou a "fritar o pneu" ao errar o ponto de uma curva e precisou fazer ajustes em sua Red Bull.





Antes da metade do treino, Lewis Hamilton assumiu a melhor volta com 1min11s933. Na sequência, os trabalhos de pistas foram interrompidos por causa de Nico Hülkenberg. O alemão rodou na pista, bateu no muro, e a bandeira vermelha precisou ser acionada.



Na continuaão do treino, Carlos Sainz teve problemas com a caixa de câmbio e foi obrigado a abandonar a pista. George Russell andou abaixo de 1min11s e assumiu a liderança seguido por Oscar Piastre, Hamilton, Norris e Verstappen entre os cinco primeiros. No final, o inglês melhorar ainda mais o seu rendimento e assegurou o melhor tempo com 1min10s702.



No sábado, os pilotos voltam a pista mais duas vezes. Eles cumprem o terceiro treino e depois retornam para a definição do grid. O GP da Holanda está marcado para domingo, às 10h (horário de Brasília).



O treino desta sexta-feira marcou o retorno da Fórmula 1 após uma pausa de quatro semanas. Com 277 pontos, Max Verstappen lidera a classificação do Mundial de pilotos. Lando Norris vem em segundo lugar com 199.



Confira o resultado final do 2º treino livre do GP da Holanda:



1º - George Russell (ING/Mercedes), 1min10s702

2º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min10s763

3º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min10s813

4º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min10s961

5º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min10s986

6º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min11s357

7º - Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1min11s374

8º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min11s430

9º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min11s443

10º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min11s550

11º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min11s576

12º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min11s581

13º - Daniel Ricciardo (AUS/RB), 1min11s630

14º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min11s644

15º - Logan Sargeant (EUA/Williams), 1min11s818

16º - Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), 1min11s934

17º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min11s061

18º - Valtteri Bottas (FIN/Kiclk Sauber), 1min12s206

19º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min13s108

20º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min13s296

